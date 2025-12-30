Senegal y Nigeria avanzan como líderes

Las selecciones de Nigeria y Túnez certificaron su clasificación a octavos de final de la Copa Africana de Naciones (CAN) como primero y segundo del grupo C, respectivamente, mientras que Tanzania obtuvo uno de los billetes como mejor tercero, superando a Angola y con Uganda, el cuarto equipo del grupo, eliminada.

Nigeria no dio opción a Uganda, que buscaba entrar también en el tercer puesto, y venció por 3-1. Mientras que, Tanzania, obtuvo un valioso punto con el empate 1-1 ante Túnez, ya que se queda con uno de los billetes para octavos en detrimento de Angola, que queda fuera.

OSIMHEN, INTRATABLE

Sin Lookman ni Adams, la responsabilidad ofensiva de Nigeria volvió a estar en las botas de Victor Osimhen, que estuvo cerca de marcar gol en el primer minuto del partido. El delantero del Galatasaray regaló una gran oportunidad a Paul Onuachu, que no acertó ante el veterano meta ugandés Denis Masinde Onyango. Sin embargo, prácticamente en la jugada posterior, Onuachu no perdonó un pase atrás de Dele-Bashiru y esta vez sí marcó el 1-0 en el minuto 28.

Onyango, con molestias en la primera mitad, tuvo que ceder su sitio al portero suplente Salim Magoola, que vio la roja por una mano fuera del área en el minuto 56. La expulsión provocó la entrada del tercer guardameta del equipo, Nafian Alionzi, que poco pudo hacer ante el doblete de Raphael Onyedika en el 2-0 y el 3-0. Con todo prácticamente decidido y en inferioridad numérica, Uganda se despidió del torneo con un gran gol de Rogers Mato.

Por su parte, las selecciones de Senegal y República Democrática del Congo ganaron este martes a Benín y Botsuana, respectivamente por 3-0, quedándose el liderato del grupo D 'Los Leones de la Teranga', que evitará teóricos peores cruces en las eliminatorias.

En uno de los grupos más disputados de esta, Senegal consiguió quedarse el primer puesto debido a la diferencia de goles a favor (+6) ante Congo (+4). A pesar de la abultada derrota, Benín estará en octavos como una de las mejores terceras, mientras que Botsuana confirmó su eliminación.