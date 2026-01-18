COPA ÁFRICA
Senegal - Marruecos: Horario y dónde ver hoy la final de la Copa África
Conoce cuándo y cómo ver hoy la final de la Copa África entre Senegal y Marruecos
Senegal y Marruecos se enfrentan hoy domingo 18 de enero en el Stade Prince Moulay Abdallah en el partido de la final de la Copa África 2026. Te contamos a qué hora es el Senegal - Marruecos y dónde ver el partido en España.
En este sentido, cabe recordar que el combinado dirigido por Pape Thiaw llegó a la instancia tras eliminar a Sudán (3-1) en los cuartos de final, a Malí (1-0) en los cuartos de final y a Egipto (1-0) en las semifinales.
De igual forma, los comandados por Walid Regragui lograron arribar a esta sección de la competencia luego de imponerse sobre Tanzania (1-0), Camerún (2-0) y Nigeria (0-0, 4-2 p.p.), respectivamente.
HORARIO DEL SENEGAL - MARRUECOS DE LA COPA ÁFRICA
El partido entre Senegal y Marruecos, correspondiente a la final de la Copa África, se disputa hoy domingo 18 de enero a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL SENEGAL - MARRUECOS DE LA COPA ÁFRICA
En España, el partido de Copa África entre Senegal y Marruecos se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.
También puedes seguir toda la jornada de Copa África a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
