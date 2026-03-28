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Senegal desafía a Marruecos: celebración y exhibición de la Copa de África en París

El combinado senegalés ofreció el título de campeón de África a su afición antes del amistoso disputado frente a Perú

Sadio Mané, capitán del cominado senegalés

Sadio Mané, capitán del cominado senegalés / EFE

Jonathan Moreno

Jonathan Moreno

Senegal sigue en sus trece, pese a la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de despojarle del título de campeón de África y las advertencias marroquíes, y celebró con su afición la consecución del trofeo logrado el pasado mes de enero frente a Marruecos, en una final polémica y que se decidió en la tanda de penaltis.

Por todo lo alto. Con un Stade de France repleto de aficionados senegaleses, con un concierto de Youssou N'Dour, estrella musical del país, el combinado dirigido por Pape Thiaw ofreció a su hinchada el entorchado antes del amistoso que le enfrentó a Perú en París.

La selección de Senegal, celebrando la consecución de la Copa África

La selección de Senegal, celebrando la consecución de la Copa África / EFE

La conmemoración se celebró finalmente pese a las advertencias jurídicas lanzadas por el presidente del Club de Abogados de Marruecos, el letrado Mourad Elajouti, quien aseguró haber remitido dos requerimientos formales a la sociedad gestora del Stade de France y al grupo GL Events. En ellos, alertaba de que colaborar en una ceremonia sustentada en un título revocado podría acarrear responsabilidades legales directas.

El Stade de France, repleto

Nada de ello frenó el ambiente festivo en Saint-Denis. Los aficionados de Senegal ocuparon prácticamente la totalidad de los 80.000 asientos del Stade de France, desplegando banderas nacionales en una escena de clara reivindicación. Sobre el césped, los jugadores senegaleses comparecieron sonrientes, exhibiendo el trofeo de la Copa Africana de Naciones, pese a su posterior anulación oficial.

La controversia se remonta a la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que el pasado día 17 acordó otorgar el título a Marruecos, dos meses después de la victoria de Senegal por 1-0 en la tanda de penaltis. El organismo justificó la medida en el amago de retirada de los Leones del Teranga tras la señalización de un penalti en su contra durante la final.

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Se trata de una resolución sin precedentes que Senegal ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), abriendo así un nuevo capítulo en la disputa.

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