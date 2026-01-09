Así quedan las semifinales de la Copa África: cruces, selecciones clasificadas y fechas

La Copa África 2026 empieza a avanzar en su fase final. La competición continental volvió este viernes 9 de enero con la disputa de los dos primeros partidos de cuartos de final.

De las 24 selecciones que conformaron el elenco inicial de esta edición de la Copa África, sólo cuatro alcanzarán las ansiadas semifinales.

La primera fue la selección de Senegal tras su victoria por la mínima contra Mali, a la que doblegó con un gol de Iliman Ndiaye en la primera parte tras un error del portero Diarra, que después fue el mejor de su equipo, al que sostuvo con opciones en inferioridad numérica hasta el final (0-1).

Senegal ya es el primer semifinalista. Espera rival del Egipto-Costa de Marfil.

¿Cuáles son los resultados de los cuartos de final de la Copa África?

Viernes, 9 de enero Malí - Senegal : 0-1

: 0-1 Camerún - Marruecos Sábado, 10 de enero Argelia - Nigeria (17:00 horas, CET)

Egipto - Costa de Marfil (20:00 horas, CET)

¿Cómo están los cruces de semifinales de la Copa África?

Miércoles, 14 enero Senegal vs ganador del Egipto vs Costa de Marfil: 18:00 horas (CET)

vs ganador del Egipto vs Costa de Marfil: 18:00 horas (CET) Ganador Algeria vs Nigeria contra Ganador Camerún vs Marruecos: 21:00 horas (CET)

¿Cuándo son las semifinales de final de la Copa África?

Las semifinales de final de la Copa África se disputarán el mismo día: el miércoles 14. La primera se jugará a las 18:00 horas (CET) en Tánger, mientras que la segunda se disputará a las 21:00 horas en Rabat.

Desde SPORT, te ofrecemos todos los resultados y el mejor resumen de todos los partidos que componen la presente edición de la Copa África 2025, con actualizaciones al término de cada partido.