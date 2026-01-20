Saibari zanja el 'incidente de la toalla': visitó el hotel de Mendy tras la final de la Copa África

La Final de la Copa África pasará a la historia. Senegal se consagró campeón por segunda vez, tras un partido lleno de incidientes. Sobre el césped del Prince Moulay Abdallah, se vivió una de las escenas más polémicas y comentadas de la final de la AFCON. Ismael Saibari, futbolista del PSV Eindhoven y jugador internacional con Marruecos, titular en el encuentro, protagonizó una imagen claramente antideportiva durante el penalti de Senegal, en un momento que se viralizó de inmediato en redes sociales.

Todo ocurrió justo antes del lanzamiento que podía definir el título. Bajo una intensa lluvia en Rabat, el guardameta senegalés Edouard Mendy se preparaba para detener el penalti decisivo, cuando comenzó una auténtica batalla para impedir que pudiera secarse los guantes. Su suplente, Yehvann Diouf, trató de acercarle una toalla desde la banda para ayudarle a preparar la acción, pero los marroquís trataron de impedirlo.

Un incidente antideportivo

Sin embargo, varios recogepelotas marroquíes y el propio Ismael Saibari intentaron evitarlo. El jugador se colocó delante de Diouf y bloqueó su paso, impidiendo que entregara la toalla a Mendy. Las imágenes captadas desde la grada muestran cómo el suplente senegalés tuvo que proteger la toalla mientras era rodeado y presionado.

En varios vídeos que circularon rápidamente por redes sociales se aprecia a Diouf esquivando empujones, siendo incluso derribado, todo en su intento por cumplir su función y ayudar a su compañero. La escena generó una oleada de críticas por la falta de deportividad mostrada en un momento clave de una final continental.

Pese a todo, la maniobra resultó inútil. Edouard Mendy, imperturbable, logró detener el lanzamiento de Panenka de Brahim Díaz, una acción decisiva que inclinó la balanza a favor de Senegal. Poco después, la selección senegalesa se proclamó campeona de la Copa África, reforzando la sensación de que el desenlace había sido, para muchos, una especie de “justicia divina”.

Saibari fue al hotel de Mendy a pedirle disculpas personalmente

Tras el partido, la polémica continuó creciendo, especialmente en torno a la figura de Saibari. Consciente del error cometido y del impacto negativo de su gesto, el futbolista marroquí decidió dar un paso al frente lejos de los focos y asumir su responsabilidad por lo sucedido.

Saibari acudió personalmente al hotel de concentración de la selección de Senegal para disculparse cara a cara con Edouard Mendy. Un gesto que fue bien recibido por el entorno del guardameta y que ayudó a rebajar la tensión generada tras la final. Aunque la acción inicial empañó su imagen, la reacción posterior de Ismael Saibari fue valorada positivamente por la plantilla y el propio portero del Al-Ahli Saudí.