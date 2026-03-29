El presidente de la CAF aviva la polémica entre Senegal y Marruecos: "Respetaremos la decisión del TAS"

Dos y medio después de la disputa de la final de la Copa de África, el ganador del torneo continental sigue siendo una incógnita. Senegal se impuso en el césped, con un gol de Pape Gueye en la prórroga, Marruecos fue decretada campeona en los despachos por la Confederación Africana de Fútbol y, ahora, el propio presidente de la CAF abre la posibilidad a que los 'Leones de Teranga' recuperen el título que lograron el pasado 18 de enero.

El lío en el fútbol africano es monumental y el máximo mandatario de la Confederación ha tenido que recoger cable tras determinar al combinado marroquí como poseedor del trofeo. El dirigente sudafricano Patrice Motsepe se pronunció ampliamente este domingo y dejó clara la postura institucional ante la situación. "Respetaremos la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo", afirmó ante los medios.

Sadio Mané, capitán del cominado senegalés / EFE

Asimismo, anunció la adopción de medidas destinadas a mejorar el arbitraje en el continente africano. "Estos ajustes permitirán evitar que los incidentes inaceptables observados durante la final de la CAN 2025 se repitan", precisó. Esos hechos "inaceptables" a los que se refiere Motsepe fueron el abandono de Senegal del terreno de juego al considerar que habían sido perjudicados por una decisión arbitral tras un penalti señalado en los últimos minutos del partido. Pena máxima que el madridista Brahim acabó fallando, lo que permitió que Senegal se impusiera en el tiempo extra.

Fiesta senegalesa

Senegal no acata la decisión de la CAF, de ahí su impugnación al Tribunal de Arbitraje Deportivo. El combinado de Pape Thiaw se dio este sábado un homenaje con la celebración del título en París, en los prolegómenos del Senegal-Perú amistoso que se disputó en el Stade de France y que acabó con triunfo africano por 2-0. La fiesta fue completa, con un estadio de Saint-Dennis repleto de aficionados senegaleses y un concierto de Youssou N'Dour, estrella musical del país africano.