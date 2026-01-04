¿Qué partidos de la Copa África se juegan hoy domingo 4 de enero? Selecciones, horarios y dónde ver los octavos de final por TV y en directo

La Copa África 2025 sigue adelante hoy domingo 4 de enero con la disputa del segundo día de competición en los octavos de final. Te contamos qué selecciones juegan hoy, a qué hora empiezan los partidos y dónde ver cada jornada de la competición continental por TV, online y en directo desde España.

La encargada de abrir el telón de esta jornada será Marruecos, anfitriona y gran favorita a conquistar el trofeo. Los 'Leones del Atlas', que finalizaron como líderes destacados de su grupo, miden sus fuerzas ante una Tanzania que apenas pudo sumar 2 puntos durante la primera fase, colándose 'in extremis' como última mejor tercera.

El colofón final lo protagonizarán Sudáfrica y Camerún, dos selecciones que finalizaron segundas en sus respectivos grupos. Nombre por nombre, los 'Leones Indomables' parten como favoritos, aunque el desempeño ofrecido por los Bafana Bafana les sitúa como un rival ante el que no cabe el exceso de confianza.

Camerún celebra el gol / EFE

¿Qué partidos se juegan hoy en la Copa África?

Marruecos - Tanzania: 17:00 (CET)

Sudáfrica- Camerún: 20:00 (CET)

¿Dónde ver todos los partidos de la Copa África por TV y en directo?

En España, todos los partidos de la Copa África 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo continental. Tanto la fase de grupos como las diferentes rondas eliminatorias se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Copa África 2025 a través de nuestras crónicas, las declaraciones de los protagonistas y el mejor resumen de cada jornada de competición.