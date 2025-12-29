¿Qué partidos de la Copa África se juegan hoy lunes 29 de diciembre? Selecciones, horarios y dónde ver la fase de grupos por TV y en directo

La Copa África 2025 da paso a la tercera y última jornada de la fase de grupos hoy lunes 29 de diciembre. Te contamos qué selecciones juegan hoy, a qué hora empiezan los partidos y dónde ver cada jornada de la competición continental por TV, online y en directo desde España.

Los encargados de abrir la última ronda de la fase inaugural serán los integrantes del grupo B, en el que una de las posiciones finales ya está definida. Egipto se enfrenta a Angola sabiéndose ya clasificado para octavos de final como primera clasificada, mientras que Sudáfrica intentará asegurar el billete como segunda clasificada ante una Zimbabue que todavía tiene opciones de superar el primer corte.

Mucho más abierto está el grupo A, en el que ninguna de las posiciones está aseguradas. El empate en el último partido obliga a Marruecos a ganar a Zambia para no estar pendiente de otros resultados, mientras que Comoras apurará sus opciones ante una Mali que tiene prácticamente asegurada su presencia en octavos en caso de puntuar.

Marruecos todavía no ha certificado su presencia en los octavos de final de la Copa África 2025 / AP

¿Qué partidos se juegan hoy en la Copa África?

Angola - Egipto: 17:00 horas (CET).

Zimbabue - Sudáfrica: 17:00 horas (CET).

Comoras - Mali: 20:00 horas (CET).

Zambia - Marruecos: 20:00 horas (CET).

¿Dónde ver todos los partidos de la Copa África por TV y en directo?

En España, todos los partidos de la Copa África 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo continental. Tanto la fase de grupos como las diferentes rondas eliminatorias se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Copa África 2025 a través de nuestras crónicas, las declaraciones de los protagonistas y el mejor resumen de cada jornada de competición.