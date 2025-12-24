Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Copa África

¿Qué partidos de la Copa África se juegan hoy miércoles 24 de diciembre? Selecciones, horarios y dónde ver la fase de grupos por TV y en directo

A qué hora empiezan los partidos de la Copa África hoy y cómo ver por TV, online y en directo desde España

La camerún de Etta Eyong, uno de los grandes atractivos de la jornada en la Copa África hoy miércoles 24 de diciembre

Alberto Teruel

Barcelona

La Copa África 2025 sigue adelante hoy miércoles 24 de diciembre con la disputa del cuarto día de competición en la fase de grupos. Te contamos qué selecciones juegan hoy, a qué hora empiezan los partidos y dónde ver cada jornada de la competición continental por TV, online y en directo desde España.

Disputada ya la jornada inaugural en los cuatro primeros grupos, hoy llega el turno del estreno de ocho únicas selecciones que todavía no han salido a escena. Los partidos de este miércoles pondrán el broche a la primera de las tres jornadas que componen la fase de grupos y darán paso a una jornada de descanso.

Entre los grandes alicientes del día destaca el estreno en la presente edición de la defensora del título, Costa de Marfil, además del duelo de poder a poder entre la Camerún de Etta Eyong y la Gabón de Pierre-Emerick Aubameyang, aunque este último se perderá el primer partido de su selección por lesión.

Costa de Marfíl, vigente campeona de la Copa África

¿Qué partidos se juegan hoy en la Copa África?

  • Burkina Faso - Guinea Ecuatorial: 13:30 horas (CET).
  • Argelia - Sudán: 16:00 horas (CET).
  • Costa de Marfil - Mozambique: 18:30 horas (CET).
  • Camerún - Gabón: 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver todos los partidos de la Copa África por TV y en directo?

En España, todos los partidos de la Copa África 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo continental. Tanto la fase de grupos como las diferentes rondas eliminatorias se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Copa África 2025 a través de nuestras crónicas, las declaraciones de los protagonistas y el mejor resumen de cada jornada de competición.

