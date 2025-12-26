¿Qué partidos de la Copa África se juegan hoy viernes 26 de diciembre? Selecciones, horarios y dónde ver la fase de grupos por TV y en directo

La Copa África 2025 sigue adelante hoy viernes 26 de diciembre con la disputa del quinto día de competición en la fase de grupos. Te contamos qué selecciones juegan hoy, a qué hora empiezan los partidos y dónde ver cada jornada de la competición continental por TV, online y en directo desde España.

Disputada ya la jornada inaugural en todos los grupos, hoy ocho combinados buscarán dar un paso definitivo hacia la siguiente ronda. La que más opciones tiene es la anfitriona Marruecos, única selección del grupo A que logró imponerse en el partido inaugural al batir a la 'cenicienta' Comoras.

También tiene la posibilidad de certificar su presencia en octavos la Egipto de Salah y Marmoush, que mide sus fuerzas ante Sudáfrica. Ambas selecciones consiguieron los tres puntos en la jornada anterior, por lo que quién consiga imponerse asegurará prácticamente el acceso a la siguiente ronda como primera de grupo.

Salah celebra el gol de la victoria de Egipto / EFE

¿Qué partidos se juegan hoy en la Copa África?

Angola - Zimbabue: 13:30 horas (CET).

Egipto - Sudáfrica: 16:00 horas (CET).

Zambia - Comoras: 18:30 horas (CET).

Marruecos - Mali: 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver todos los partidos de la Copa África por TV y en directo?

En España, todos los partidos de la Copa África 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo continental. Tanto la fase de grupos como las diferentes rondas eliminatorias se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Copa África 2025 a través de nuestras crónicas, las declaraciones de los protagonistas y el mejor resumen de cada jornada de competición.