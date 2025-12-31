Copa África
¿Qué partidos de la Copa África se juegan hoy miércoles 31 de diciembre? Selecciones, horarios y dónde ver la fase de grupos por TV y en directo
A qué hora empiezan los partidos de la Copa África hoy y cómo ver por TV, online y en directo desde España
La Copa África 2025 cierra el telón de la fase de grupos hoy miércoles 31 de diciembre con la disputa de los últimos cuatro encuentros de la fase de grupos. Te contamos qué selecciones juegan hoy, a qué hora empiezan los partidos y dónde ver cada jornada de la competición continental por TV, online y en directo desde España.
De los ocho combinados que salen a escena hoy, Argelia es el único que lo hace teniendo asegurada su posición en el cuadro final. Los 'Zorros del Desierto' miden sus fuerzas ante la eliminada Guinea Ecuatorial sabiéndose líderes de grupo, mientras que Burkina Faso y Sudán pugnarán por la segunda posición.
Mucho más emocionante será el desenlace del grupo F, con un posible baile de sillas con hasta tres selecciones involucradas. Costa de Marfil depende de si misma para conservar el liderato del grupo, pero un tropiezo traería consigo el 'sorpasso' por parte de la vencedora del duelo entre Camerún y Mozambique.
¿Qué partidos se juegan hoy en la Copa África?
- Guinea Ecuatorial - Argelia: 17:00 (CET)
- Sudán - Burkina Faso: 17:00 (CET)
- Gabón - Costa de Marfil: 20:00 (CET)
- Mozambique - Camerún: 20:00 (CET)
¿Dónde ver todos los partidos de la Copa África por TV y en directo?
En España, todos los partidos de la Copa África 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo continental. Tanto la fase de grupos como las diferentes rondas eliminatorias se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Copa África 2025 a través de nuestras crónicas, las declaraciones de los protagonistas y el mejor resumen de cada jornada de competición.
