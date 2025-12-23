Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Partidos Copa África hoy, martes 23 de diciembre: quién juega, horarios y dónde ver la fase de grupos por TV y en directo

A qué hora empiezan los partidos de la Copa África hoy y cómo ver por TV, online y en directo desde España

La nigeria de Osimhen, el gran atractivo de la jornada en la Copa África hoy martes 23 de diciembre

La nigeria de Osimhen, el gran atractivo de la jornada en la Copa África hoy martes 23 de diciembre / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La Copa África 2025 sigue adelante hoy martes 23 de diciembre con la disputa del tercer día de competición en la fase de grupos. Te contamos qué equipos juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver gratis por TV, online y en directo desde España.

Disputada ya la primera jornada inaugural en los grupos A y B, hoy llega el turno del estreno de ocho nuevas selecciones, algunas de ellas serias aspirantes a una carrera por el título en la que la anfitriona Marruecos figura como gran favorita.

Los dos grandes reclamos de la jornada son Senegal y Nigeria, ambos con partidos asequibles sobre el papel. Los 'Leones de Teranga' miden sus fuerzas ante Botsuana en el segundo turno del día, mientras que las 'Súper Águilas' se enfrentarán a Tanzania inmediatamente después.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Copa África?

  • DR Congo - Benín: 13:30 horas (CET).
  • Senegal - Botsuana: 16:00 horas (CET).
  • Nigeria - Tanzania: 18:30 horas (CET).
  • Túnez - Uganda: 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver todos los partidos de la Copa África por TV y en directo?

En España, todos los partidos de la Copa África 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo continental. Tanto la fase de grupos como las diferentes rondas eliminatorias se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Copa África 2025 a través de nuestras crónicas, las declaraciones de los protagonistas y el mejor resumen de cada jornada de competición.

