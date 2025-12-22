Partidos Copa África hoy, lunes 22 de diciembre: quién juega, horarios y dónde ver la fase de grupos por TV y en directo

La Copa África 2025 sigue adelante hoy lunes 22 de diciembre con la disputa del segundo día de competición en la fase de grupos. Te contamos qué equipos juegan hoy, a qué hora empiezan los encuentros y dónde ver gratis por TV, online y en directo desde España.

Una vez abierto el telón con la victoria de Marruecos sobre Comoras (2-0), la competición continental albergará hoy un total de tres partido. El primero de ellos, en el que Mali mide sus fuerzas ante Zambia en un duelo que se antoja clave para asegurar la segunda posición, servirá para poner el broche a la primera jornada del grupo A, en el que también está encuadrado la anfitriona.

Los dos compromisos restantes del día corresponderán al grupo B, que será estrenado con el enfrentamiento entre Sudáfrica y Angola y cuyo plato fuerte será el partido entre la Egipto de Salah y Marmoush contra Zimbabue.

Salah, en una imagen de archivo con Egipto / EFE

¿Qué partidos se juegan hoy en la Copa África?

Mali - Zambia: 15:00 horas (CET).

Sudáfrica - Angola: 18:00 horas (CET).

Egipto - Zimbabue: 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver todos los partidos de la Copa África por TV y en directo?

En España, todos los partidos de la Copa África 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo continental. Tanto la fase de grupos como las diferentes rondas eliminatorias se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Copa África 2025 a través de nuestras crónicas, las declaraciones de los protagonistas y el mejor resumen de cada jornada de competición.