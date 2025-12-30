¿Qué partidos de la Copa África se juegan hoy martes 30 de diciembre? Selecciones, horarios y dónde ver la fase de grupos por TV y en directo

La Copa África 2025 sigue adelante en su tercera y última jornada de la fase de grupos hoy martes 30 de diciembre. Te contamos qué selecciones juegan hoy, a qué hora empiezan los partidos y dónde ver cada jornada de la competición continental por TV, online y en directo desde España.

Nigeria, que afronta la jornada final con los deberes hechos y la primera posición del grupo más que asegurada, será una de las protagonistas de la jornada. Las 'Superáguilas' mide sus fuerzas ante una Uganda que intentará apurar sus opciones de superar el primer corte, mientras que Tanzania y Túnez protagonizarán un enfrentamiento directo por la segunda posición de la clasificación.

Mucho más emocionante será el desenlace del grupo D, con hasta tres selecciones con opciones de hacerse con el liderato. Todo apunta a que la primera posición saldrá del duelo entre Benín y Senegal, pero Congo permanecerá expectante siempre y cuando se lleve los tres puntos ante Botsuana.

Senegal se juega la primera posición del grupo hoy martes 30 de diciembre en el partido frente a Benín / Associated Press / LaPresse

¿Qué partidos se juegan hoy en la Copa África?

Tanzania - Túnez: 17:00 (CET)

Uganda - Nigeria: 17:00 (CET)

Benín - Senegal: 20:00 (CET)

Botsuana - Congo: 20:00 (CET)

¿Dónde ver todos los partidos de la Copa África por TV y en directo?

En España, todos los partidos de la Copa África 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo continental. Tanto la fase de grupos como las diferentes rondas eliminatorias se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Copa África 2025 a través de nuestras crónicas, las declaraciones de los protagonistas y el mejor resumen de cada jornada de competición.