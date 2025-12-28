¿Qué partidos de la Copa África se juegan hoy domingo 28 de diciembre? Selecciones, horarios y dónde ver la fase de grupos por TV y en directo

La Copa África 2025 cierra el telón de la segunda jornada de la fase de grupos hoy domingo 28 de diciembre y se prepara para encarar su tramo más decisivo. Te contamos qué selecciones juegan hoy, a qué hora empiezan los partidos y dónde ver cada jornada de la competición continental por TV, online y en directo desde España.

El plato fuerte de la jornada sin ningún tipo de discusión es el enfrentamiento entre Costa de Marfil, vigente campeona de la competición, y Camerún, una de las principales aspirantes al trono. Ambas selecciones hicieron los deberes en la jornada inaugural, por lo que el partido de esta noche apunta a ser determinante en la carrera por el liderato del grupo F.

En segundo plano emerge una de las posibles tapadas, Argelia. Después de una muy sólida actuación ante Sudán, los 'zorros del desierto' buscarán asegurar el pase a octavos ante una Burkina Faso que también sumó de tres en su estreno.

Argelia, una de las 'tapadas' de la Copa África / AP

¿Qué partidos se juegan hoy en la Copa África?

Gabón - Mozambique: 13:30 horas (CET).

Guinea Ecuatorial - Sudán: 16:00 horas (CET).

Argelia - Burkina Faso: 18:30 horas (CET).

Costa de Marfil - Camerún: 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver todos los partidos de la Copa África por TV y en directo?

En España, todos los partidos de la Copa África 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo continental. Tanto la fase de grupos como las diferentes rondas eliminatorias se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.

