¿Qué partidos de la Copa África se juegan hoy sábado 27 de diciembre? Selecciones, horarios y dónde ver la fase de grupos por TV y en directo

La Copa África 2025 sigue adelante hoy sabado 27 de diciembre con la disputa del sexto día de competición de una fase de grupos que ya se encuentra en su segunda jornada. Te contamos qué selecciones juegan hoy, a qué hora empiezan los partidos y dónde ver cada jornada de la competición continental por TV, online y en directo desde España.

Lo acontecido en la primera jornada propicia que este sábado se presente como una final anticipada para todas las selecciones involucradas. Los dos combinados de cada grupo que ganaron sus partidos se enfrentan entre sí en busca de asegurar la primera posición, mientras que los que cayeron derrotados gastarán la que apunta a ser su última bala para seguir en pie en la competición.

En el grupo C, Nigeria medirá sus fuerzas ante una Túnez que ahora mismo le tiene el average ganado para intentar afianzarse en la primera posición de la clasificación. El otro plato fuerte de la jornada lo protagoniza Senegal, que aspira a dar un golpe sobre la mesa contra RD Congo.

Nigeria mide sus fuerzas contra Túnez en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa África / AP

¿Qué partidos se juegan hoy en la Copa África?

Benín - Botsuana: 13:30 horas (CET).

Senegal - RD Congo: 16:00 horas (CET).

Uganda - Tanzania: 18:30 horas (CET).

Nigeria - Túnez: 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver todos los partidos de la Copa África por TV y en directo?

En España, todos los partidos de la Copa África 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo continental. Tanto la fase de grupos como las diferentes rondas eliminatorias se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Copa África 2025 a través de nuestras crónicas, las declaraciones de los protagonistas y el mejor resumen de cada jornada de competición.