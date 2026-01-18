Momento surrealista en la final de la Copa de África: penalti a favor de Marruecos, Senegal abandona el campo y Brahim falla a lo Panenka

La edición de la Copa de África 2026 pasará a la historia por el momento surrealista que se vivió en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat. Corría el minuto 97 del Marruecos-Senegal, ya en el tiempo añadido, cuando Diouf agarró tibiamente a Brahim Díaz y el futbolista del Real Madrid se fue al suelo al notar el contacto del defensor. El colegiado de la contienda, el congoleño Ndala, consultó la pantalla tras ser llamado por sus compañeros del VAR y decidió señalar la pena máxima favorable a los 'Leones del Atlas'.

Los futbolistas senegaleses no daban crédito de lo que estaba viviendo e instados por el seleccionador Pape Thiaw decidieron abandonar el terreno de juego. Momentos de descontrol sobre el césped, con los jugadores abandonando el campo y la afición de Senegal tratando de invadir el césped para finalizar el partido.

Brahim Díaz, durante la final de la Copa de África / EFE

Sadio Mané, ex futbolista del Liverpool, fue el único que se negó a dejar el terreno de juego y sus palabras hicieron recapacitar a sus compañeros. El atacante ordenó regresar al campo a los jugadores, muchos de ellos ya estaban en el túnel de vestuarios, y se procedió a lanzar la pena máxima.

Brahim, hundido

Brahim Díaz, con cinco goles y una de las estrellas del torneo, fue el encargado de ejecutar la pena máxima. Tras unos instantes de suspense, con una dilación impropia en el disparo, el madridista optó por disparar al estilo Panenka y Mendy, portero de los senegaleses, adivinó las intenciones del mediapunta y blocó la pelota sin grandes esfuerzos.

La prór