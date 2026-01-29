Fin al lío en la Copa África: Senegal mantiene el título pero hay sanción para el seleccionador

Senegal ya puede respirar tranquila, mantendrá su título de campeona de la Copa de África conquistada el pasado 18 de enero tras una polémica final contra la anfitriona, Marruecos. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció que desestima el recurso presentado por Marruecos por lo que el título no cambiará de dueño.

Sí que habrá sanción para el seleccionador de Senegal Pape Thiaw, que ha sido castigado con cinco partidos de suspensión, por incitar a sus jugadores a abandonar el campo después de que el árbitro señalase un penalti en contra, en el añadido de la final disputada el pasado 18 de enero en Rabat.

Sadio Mané, capitán de Senegal / AP

"El Jurado Disciplinario de la CAF rechazó la reclamación presentada por la FRMF (federación marroquí), relativa a las presuntas infracciones cometidas por la FSF (federación senegalesa) de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, en relación con la final de la Copa Africana de Naciones de la CAF TotalEnergies Marruecos 2025", se lee en la nota del organismo futbolístico africano.

Además de los cinco partidos, la CAF ha impuesto a Thiaw una multa de 100.000 dólares por "conducta antideportiva, violación de los principios del juego limpio e integridad y atentar contra la imagen del fútbol", y con dos partidos a los jugadores senegales Illiman Ndyaye e Ismaila Sarr "por comportamiento antideportivo hacia el árbitro".

Más sanciones

La resolución de la CAF respecto a la polémica final no termina ahí y ha impartido también sanciones a Marruecos, en concreto a Achraf Hakimi, suspendido con dos partidos, aunque uno de ellos quedó en suspenso durante un año por "comportamiento antideportivo", y al delantero Ismael Sabari por tres, más multa de 100.000 dólares por "conducta antideportiva".

Las federaciones también han recibido su parte. Senegal deberá afrontar diferentes multas que ascienden a un total de 615.000 dólares por "comportamiento inapropiado de sus aficionados", "conducta antideportiva de los jugadores y el cuerpo técnico" y por la falta disciplinaria del equipo nacional.

Marruecos, por su parte, ha sido multada con un total de de 315.000 dólares por, entre otras, "comportamiento inapropiado de los recogepelotas en el estadio", "comportamiento inapropiado de los jugadores de la selección y el cuerpo técnico al invadir la zona de la revisión del VAR y "obstaculización del trabajo del árbitro", y por el uso de láseres por los aficionados durante el partido.

Traca final sin precedentes

La final de la Copa de África 2026 que se disputó en el Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat, tuvo todos los ingredientes para ser recordada durante mucho tiempo. Durante el encuentro se produjeron varios incidentes sin trascendencia y la tensión era patente en el césped, derivada en parte por las continuas insinuaciones de ayudas arbitrales a Marruecos durante todo el campeonato.

FInalmente todo se dinamitó en el minuto final, cuando el partido apuntaba ya a la prórroga. Un discutido penalti a favor de Marruecos dio lugar a un plantón de Senegal que hizo amago de marcharse del césped, alentados por su seleccionador. De haberlo hecho, la victoria hubiera sido para Marruecos pero Sadio Mané se mostró firme, se mantuvo en el campo y convenció a sus compañeros para que volvieran.

Brahim Díaz fue el encargado del lanzamiento de penalti varios minutos después de que se hubiera producido la acción. El jugador del Real Madrid falló y el partido se fue al tiempo extra. Pape Gueye, en la primera parte de la prórroga, adelantó a Senegal y ese tanto fue suficiente para que los Leones de la Teranga se llevaran la victoria.