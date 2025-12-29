Copa África 2025: resultados, calendario y horarios de los partidos en fase de grupos

La Copa África 2025, que abrió el telón el pasado domingo 21 de diciembre, da paso a la disputa de la tercera y última jornada de la fase de grupos. A lo largo de los próximos días, las 24 selecciones que se dan dado cita en Marruecos intentarán superar el primer filtro con el objetivo de seguir avanzando en busca del prestigioso título continental.

La fase de grupos de la Copa África se desarrollará entre el 21 y el 31 de diciembre, y traerá consigo la eliminación de los 8 primeros participantes. Una vez finalicen las tres jornadas que componen esta ronda inicial, las dos mejores selecciones de cada grupo y las cuatro mejores terceras iniciarán su andadura en el cuadro final de la competición con la disputa de los cuartos de final.

Superada la segunda de las tres jornadas que componen esta primera fase inaugural, tres selecciones han certificado ya su presencia en los octavos de final como primeras clasificadas de sus respectivos grupos: Egipto, Nigeria y Algeria. Este lunes la anfitriona Marruecos intentará unirse a este selecto club, algo que no pudo hacer en la jornada anterior debido a su tropiezo ante Mali.

Egipto se sabe ya clasificada para los octavos de final de la Copa África como primera de grupo / Associated Press/LaPresse

¿Cuál es el calendario de la fase de grupo de la Copa África 2025?

Jornada 1

Domingo, 21 de diciembre

Marruecos - Comoras: 2-0

Lunes, 22 de diciembre

Mali - Zambia: 1-1

Sudáfrica - Angola: 2-1

Egipto - Zimbabue: 2-1

Martes, 23 de diciembre

Congo - Benín: 1-0

Senegal - Botswana: 3-0

Nigeria - Tanzania: 2-1

Túnez - Uganda: 3-1

Miércoles, 24 de diciembre

Burkina Faso - Guinea Ecuatorial: 2-1

Argelia - Sudán: 3-0

Costa de Marfil - Mozambique: 1-0

Camerún - Gabón: 1-0

Jornada 2

Viernes, 26 de diciembre

Angola - Zimbabue: 1-1

Egipto - Sudáfrica: 1-0

Zambia - Comoras: 0-0

Marruecos - Mali: 1-1

Sábado, 27 de diciembre

Benín - Botswana: 1-0

Senegal - Congo: 1-1

Uganda - Tanzania: 1-1

Nigeria - Túnez: 3-2

Domingo, 28 de diciembre

Gabón - Mozambique: 2-3

Guinea Ecuatorial - Sudán: 0-1

Argelia - Burkina Faso: 1-0

Costa de Marfil - Camerún: 1-1

Jornada 3

Lunes, 29 de diciembre

Angola - Egipto: 17:00 (CET)

Zimbabue - Sudáfrica: 17:00 (CET)

Comoras - Mali: 20:00 (CET)

Zambia - Marruecos: 20:00 (CET)

Martes, 30 de diciembre

Tanzania - Túnez: 17:00 (CET)

Uganda - Nigeria: 17:00 (CET)

Benín - Senegal: 20:00 (CET)

Botswana - Congo: 20:00 (CET)

Miércoles, 31 de diciembre

Guinea Ecuatorial - Argelia: 17:00 (CET)

Sudán - Burkina Faso: 17:00 (CET)

Gabón - Costa de Marfil: 20:00 (CET)

Mozambique - Camerún: 20:00 (CET)

¿Cómo van los grupos de la Copa África 2025?

Grupo A

Marruecos: 4 puntos Mali: 2 puntos Zambia: 2 puntos Comoras: 1 punto

Grupo B

Egipto: 6 puntos Sudáfrica: 3 puntos Angola: 1 punto Zimbabue: 1 punto

Grupo C

Nigeria: 6 puntos Túnez: 3 puntos Tanzania: 1 punto Uganda: 1 punto

Grupo D

Senegal: 4 puntos Congo: 4 puntos Benín: 3 puntos Botsuana: 0 puntos

Grupo E

Argelia: 6 puntos Burkina Faso: 3 puntos Sudán: 3 puntos Guinea Ecuatorial: 0 puntos

Grupo F

Costa de Marfil: 4 puntos Camerún: 4 puntos Mozambique: 3 puntos Gabón: 0 puntos

Desde SPORT, te ofrecemos todos los resultados y las clasificaciones de la fase de grupos de la Copa África 2025, con actualizaciones al término de cada partido.