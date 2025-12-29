Copa África
Copa África 2025: resultados, calendario y horarios de los partidos en fase de grupos
Consulta todos los detalles sobre la fase de grupos de la Copa África 2025 y la posición que ocupan las favoritas en sus respectivos grupos
La Copa África 2025, que abrió el telón el pasado domingo 21 de diciembre, da paso a la disputa de la tercera y última jornada de la fase de grupos. A lo largo de los próximos días, las 24 selecciones que se dan dado cita en Marruecos intentarán superar el primer filtro con el objetivo de seguir avanzando en busca del prestigioso título continental.
La fase de grupos de la Copa África se desarrollará entre el 21 y el 31 de diciembre, y traerá consigo la eliminación de los 8 primeros participantes. Una vez finalicen las tres jornadas que componen esta ronda inicial, las dos mejores selecciones de cada grupo y las cuatro mejores terceras iniciarán su andadura en el cuadro final de la competición con la disputa de los cuartos de final.
Superada la segunda de las tres jornadas que componen esta primera fase inaugural, tres selecciones han certificado ya su presencia en los octavos de final como primeras clasificadas de sus respectivos grupos: Egipto, Nigeria y Algeria. Este lunes la anfitriona Marruecos intentará unirse a este selecto club, algo que no pudo hacer en la jornada anterior debido a su tropiezo ante Mali.
¿Cuál es el calendario de la fase de grupo de la Copa África 2025?
Jornada 1
Domingo, 21 de diciembre
- Marruecos - Comoras: 2-0
Lunes, 22 de diciembre
- Mali - Zambia: 1-1
- Sudáfrica - Angola: 2-1
- Egipto - Zimbabue: 2-1
Martes, 23 de diciembre
- Congo - Benín: 1-0
- Senegal - Botswana: 3-0
- Nigeria - Tanzania: 2-1
- Túnez - Uganda: 3-1
Miércoles, 24 de diciembre
- Burkina Faso - Guinea Ecuatorial: 2-1
- Argelia - Sudán: 3-0
- Costa de Marfil - Mozambique: 1-0
- Camerún - Gabón: 1-0
Jornada 2
Viernes, 26 de diciembre
- Angola - Zimbabue: 1-1
- Egipto - Sudáfrica: 1-0
- Zambia - Comoras: 0-0
- Marruecos - Mali: 1-1
Sábado, 27 de diciembre
- Benín - Botswana: 1-0
- Senegal - Congo: 1-1
- Uganda - Tanzania: 1-1
- Nigeria - Túnez: 3-2
Domingo, 28 de diciembre
- Gabón - Mozambique: 2-3
- Guinea Ecuatorial - Sudán: 0-1
- Argelia - Burkina Faso: 1-0
- Costa de Marfil - Camerún: 1-1
Jornada 3
Lunes, 29 de diciembre
- Angola - Egipto: 17:00 (CET)
- Zimbabue - Sudáfrica: 17:00 (CET)
- Comoras - Mali: 20:00 (CET)
- Zambia - Marruecos: 20:00 (CET)
Martes, 30 de diciembre
- Tanzania - Túnez: 17:00 (CET)
- Uganda - Nigeria: 17:00 (CET)
- Benín - Senegal: 20:00 (CET)
- Botswana - Congo: 20:00 (CET)
Miércoles, 31 de diciembre
- Guinea Ecuatorial - Argelia: 17:00 (CET)
- Sudán - Burkina Faso: 17:00 (CET)
- Gabón - Costa de Marfil: 20:00 (CET)
- Mozambique - Camerún: 20:00 (CET)
¿Cómo van los grupos de la Copa África 2025?
Grupo A
- Marruecos: 4 puntos
- Mali: 2 puntos
- Zambia: 2 puntos
- Comoras: 1 punto
Grupo B
- Egipto: 6 puntos
- Sudáfrica: 3 puntos
- Angola: 1 punto
- Zimbabue: 1 punto
Grupo C
- Nigeria: 6 puntos
- Túnez: 3 puntos
- Tanzania: 1 punto
- Uganda: 1 punto
Grupo D
- Senegal: 4 puntos
- Congo: 4 puntos
- Benín: 3 puntos
- Botsuana: 0 puntos
Grupo E
- Argelia: 6 puntos
- Burkina Faso: 3 puntos
- Sudán: 3 puntos
- Guinea Ecuatorial: 0 puntos
Grupo F
- Costa de Marfil: 4 puntos
- Camerún: 4 puntos
- Mozambique: 3 puntos
- Gabón: 0 puntos
Desde SPORT, te ofrecemos todos los resultados y las clasificaciones de la fase de grupos de la Copa África 2025, con actualizaciones al término de cada partido.
