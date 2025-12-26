Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marcos SenesiLa MasiaRashfordLamine YamalLakersJames NnajiBellinghamHaalandJoan GarciaChristensenEdurne PasabanKilian JornetAraujoErnesto ValverdeCopa África hoyResultados Copa ÁfricaDónde ver Copa ÁfricaSupercopa de EspañaAnder BasurtoLipowitzSalariosRally Dakar 2026Clasificación LaLiga
instagramlinkedin

Copa África

Copa África 2025: resultados, calendario y horarios de los partidos en fase de grupos

Consulta todos los detalles sobre la fase de grupos de la Copa África 2025 y la posición que ocupan las favoritas en sus respectivos grupos

Marruecos venció en su debut en la Copa Africana de Naciones a Comoras (2-0)

Marruecos venció en su debut en la Copa Africana de Naciones a Comoras (2-0) / France 24

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La Copa África 2025, que abrió el telón el pasado domingo 21 de diciembre, da paso a la disputa de los partidos de la segunda jornada de la fase de grupos. A lo largo de los próximos días, las 24 selecciones que se dan dado cita en Marruecos intentarán superar el primer filtro con el objetivo de seguir avanzando en busca del prestigioso título continental.

La fase de grupos de la Copa África se desarrollará entre el 21 y el 31 de diciembre, y traerá consigo la eliminación de los 8 primeros participantes. Una vez finalicen las tres jornadas que componen esta ronda inicial, las dos mejores selecciones de cada grupo y las cuatro mejores terceras iniciarán su andadura en el cuadro final de la competición con la disputa de los cuartos de final.

Superada la primera de las tres jornadas que componen esta primera fase inaugural, todas las grandes candidatas al título han encarrilado su pase a octavos de final. La inclusión de las cuatro mejores terceras propicia que el acceso a la siguiente ronda esté prácticamente asegurado con una única victoria, algo que ya han conseguido tanto la anfitriona Marruecos como las habituales contendientes Senegal, Nigeria, Camerún, Costa de Marfil y Egipto.

Nico Jackson, la estrella de Senegal

Nico Jackson, la estrella de Senegal / Associated Press/LaPresse

¿Cuál es el calendario de la fase de grupo de la Copa África 2025?

Jornada 1

Domingo, 21 de diciembre

  • Marruecos - Comoras: 2-0

Lunes, 22 de diciembre

  • Mali - Zambia: 1-1
  • Sudáfrica - Angola: 2-1
  • Egipto - Zimbabue: 2-1

Martes, 23 de diciembre

  • Congo - Benín: 1-0
  • Senegal - Botswana: 3-0
  • Nigeria - Tanzania: 2-1
  • Túnez - Uganda: 3-1

Miércoles, 24 de diciembre

  • Burkina Faso - Guinea Ecuatorial: 2-1
  • Argelia - Sudán: 3-0
  • Costa de Marfil - Mozambique: 1-0
  • Camerún - Gabón: 1-0

Jornada 2

Viernes, 26 de diciembre

  • Angola - Zimbabue: 13:30 (CET)
  • Egipto - Sudáfrica: 16:00 (CET)
  • Zambia - Comoras: 18:30 (CET)
  • Marruecos - Mali: 21:00 (CET)

Sábado, 27 de diciembre

  • Benín - Botswana: 13:30 (CET)
  • Senegal - Congo: 16:00 (CET)
  • Uganda - Tanzania: 18:30 (CET)
  • Nigeria - Túnez: 21:00 (CET)

Domingo, 28 de diciembre

  • Gabón - Mozambique: 13:30 (CET)
  • Guinea Ecuatorial - Sudán: 16:00 (CET)
  • Argelia - Burkina Faso: 18:30 (CET)
  • Costa de Marfil - Camerún: 21:00 (CET)

Jornada 3

Lunes, 29 de diciembre

  • Angola - Egipto: 17:00 (CET)
  • Zimbabue - Sudáfrica: 17:00 (CET)
  • Comoras - Mali: 20:00 (CET)
  • Zambia - Marruecos: 20:00 (CET)

Martes, 30 de diciembre

  • Tanzania - Túnez: 17:00 (CET)
  • Uganda - Nigeria: 17:00 (CET)
  • Benín - Senegal: 20:00 (CET)
  • Botswana - Congo: 20:00 (CET)

Miércoles, 31 de diciembre

  • Guinea Ecuatorial - Argelia: 17:00 (CET)
  • Sudán - Burkina Faso: 17:00 (CET)
  • Gabón - Costa de Marfil: 20:00 (CET)
  • Mozambique - Camerún: 20:00 (CET)

¿Cómo van los grupos de la Copa África 2025?

Grupo A

  1. Marruecos: 3 puntos
  2. Mali: 1 punto
  3. Zambia: 1 punto
  4. Comoras: 0 puntos

Grupo B

  1. Egipto: 3 puntos
  2. Sudáfrica: 3 puntos
  3. Angola: 0 puntos
  4. Zimbabue: 0 puntos

Grupo C

  1. Túnez: 3 puntos
  2. Nigeria: 3 puntos
  3. Tanzania: 0 puntos
  4. Uganda: 0 puntos

Grupo D

  1. Senegal: 3 puntos
  2. Congo: 3 puntos
  3. Botsuana: 0 puntos
  4. Benín: 0 puntos

Grupo E

  1. Argelia: 3 puntos
  2. Burkina Faso: 3 puntos
  3. Guinea Ecuatorial: 0 puntos
  4. Sudán: 0 puntos

Grupo F

  1. Costa de Marfil: 3 puntos
  2. Camerún: 3 puntos
  3. Gabón: 0 puntos
  4. Mozambique: 0 puntos

Desde SPORT, te ofrecemos todos los resultados y las clasificaciones de la fase de grupos de la Copa África 2025, con actualizaciones al término de cada partido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL