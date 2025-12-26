Copa África 2025: resultados, calendario y horarios de los partidos en fase de grupos

La Copa África 2025, que abrió el telón el pasado domingo 21 de diciembre, da paso a la disputa de los partidos de la segunda jornada de la fase de grupos. A lo largo de los próximos días, las 24 selecciones que se dan dado cita en Marruecos intentarán superar el primer filtro con el objetivo de seguir avanzando en busca del prestigioso título continental.

La fase de grupos de la Copa África se desarrollará entre el 21 y el 31 de diciembre, y traerá consigo la eliminación de los 8 primeros participantes. Una vez finalicen las tres jornadas que componen esta ronda inicial, las dos mejores selecciones de cada grupo y las cuatro mejores terceras iniciarán su andadura en el cuadro final de la competición con la disputa de los cuartos de final.

Superada la primera de las tres jornadas que componen esta primera fase inaugural, todas las grandes candidatas al título han encarrilado su pase a octavos de final. La inclusión de las cuatro mejores terceras propicia que el acceso a la siguiente ronda esté prácticamente asegurado con una única victoria, algo que ya han conseguido tanto la anfitriona Marruecos como las habituales contendientes Senegal, Nigeria, Camerún, Costa de Marfil y Egipto.

Nico Jackson, la estrella de Senegal / Associated Press/LaPresse

¿Cuál es el calendario de la fase de grupo de la Copa África 2025?

Jornada 1

Domingo, 21 de diciembre

Marruecos - Comoras: 2-0

Lunes, 22 de diciembre

Mali - Zambia: 1-1

Sudáfrica - Angola: 2-1

Egipto - Zimbabue: 2-1

Martes, 23 de diciembre

Congo - Benín: 1-0

Senegal - Botswana: 3-0

Nigeria - Tanzania: 2-1

Túnez - Uganda: 3-1

Miércoles, 24 de diciembre

Burkina Faso - Guinea Ecuatorial: 2-1

Argelia - Sudán: 3-0

Costa de Marfil - Mozambique: 1-0

Camerún - Gabón: 1-0

Jornada 2

Viernes, 26 de diciembre

Angola - Zimbabue: 13:30 (CET)

Egipto - Sudáfrica: 16:00 (CET)

Zambia - Comoras: 18:30 (CET)

Marruecos - Mali: 21:00 (CET)

Sábado, 27 de diciembre

Benín - Botswana: 13:30 (CET)

Senegal - Congo: 16:00 (CET)

Uganda - Tanzania: 18:30 (CET)

Nigeria - Túnez: 21:00 (CET)

Domingo, 28 de diciembre

Gabón - Mozambique: 13:30 (CET)

Guinea Ecuatorial - Sudán: 16:00 (CET)

Argelia - Burkina Faso: 18:30 (CET)

Costa de Marfil - Camerún: 21:00 (CET)

Jornada 3

Lunes, 29 de diciembre

Angola - Egipto: 17:00 (CET)

Zimbabue - Sudáfrica: 17:00 (CET)

Comoras - Mali: 20:00 (CET)

Zambia - Marruecos: 20:00 (CET)

Martes, 30 de diciembre

Tanzania - Túnez: 17:00 (CET)

Uganda - Nigeria: 17:00 (CET)

Benín - Senegal: 20:00 (CET)

Botswana - Congo: 20:00 (CET)

Miércoles, 31 de diciembre

Guinea Ecuatorial - Argelia: 17:00 (CET)

Sudán - Burkina Faso: 17:00 (CET)

Gabón - Costa de Marfil: 20:00 (CET)

Mozambique - Camerún: 20:00 (CET)

¿Cómo van los grupos de la Copa África 2025?

Grupo A

Marruecos: 3 puntos Mali: 1 punto Zambia: 1 punto Comoras: 0 puntos

Grupo B

Egipto: 3 puntos Sudáfrica: 3 puntos Angola: 0 puntos Zimbabue: 0 puntos

Grupo C

Túnez: 3 puntos Nigeria: 3 puntos Tanzania: 0 puntos Uganda: 0 puntos

Grupo D

Senegal: 3 puntos Congo: 3 puntos Botsuana: 0 puntos Benín: 0 puntos

Grupo E

Argelia: 3 puntos Burkina Faso: 3 puntos Guinea Ecuatorial: 0 puntos Sudán: 0 puntos

Grupo F

Costa de Marfil: 3 puntos Camerún: 3 puntos Gabón: 0 puntos Mozambique: 0 puntos

Desde SPORT, te ofrecemos todos los resultados y las clasificaciones de la fase de grupos de la Copa África 2025, con actualizaciones al término de cada partido.