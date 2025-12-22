Copa África
Fase de grupos de la Copa África 2025: resultados, calendario y horarios de los partidos
Consulta todos los detalles sobre la fase de grupos de la Copa África 2025 y la posición que ocupan las favoritas en sus respectivos grupos
La Copa África 2025, que abrió el telón el pasado domingo 21 de diciembre, sigue avanzando hacia el desenlace de su primera fase. A lo largo de las próximas semanas, 24 selecciones se dan cita en Marruecos con el objetivo de conquistar el prestigioso título continental.
La fase de grupos de la Copa África tendrá lugar del 21 al 31 de diciembre y servirá como primer filtro de participantes. Una vez finalicen las tres jornadas que componen esta ronda inicial, las dos mejores selecciones de cada grupo y las cuatro mejores terceras iniciarán su andadura en el cuadro final de la competición con la disputa de los cuartos de final.
La anfitriona Marruecos, gran favorita a conquistar el título, inició su andadura en el grupo A sumando sus tres primeros puntos al imponerse a Comoras. En un segundo escalón también figuran como candidatas las habituales Senegal, Nigeria y Costa de Marfil.
¿Cuál es el calendario de la fase de grupo de la Copa África 2025?
Jornada 1
Domingo, 21 de diciembre
- Marruecos - Comoras: 2-0
Lunes, 22 de diciembre
- Mali - Zambia: 1-1
- Sudáfrica - Angola: 18:00 (CET)
- Egipto - Zimbabue: 21:00 (CET)
Martes, 23 de diciembre
- Congo - Benín: 13:30 (CET)
- Senegal - Botswana: 16:00 (CET)
- Nigeria - Tanzania: 18:30 (CET)
- Túnez - Uganda: 21:00 (CET)
Miércoles, 24 de diciembre
- Burkina Faso - Guinea Ecuatorial: 13:30 (CET)
- Argelia - Sudán: 16:00 (CET)
- Costa de Marfil - Mozambique: 18:30 (CET)
- Camerún - Gabón: 21:00 (CET)
Jornada 2
Viernes, 26 de diciembre
- Angola - Zimbabue: 13:30 (CET)
- Egipto - Sudáfrica: 16:00 (CET)
- Zambia - Comoras: 18:30 (CET)
- Marruecos - Mali: 21:00 (CET)
Sábado, 27 de diciembre
- Benín - Botswana: 13:30 (CET)
- Senegal - Congo: 16:00 (CET)
- Uganda - Tanzania: 18:30 (CET)
- Nigeria - Túnez: 21:00 (CET)
Domingo, 28 de diciembre
- Gabón - Mozambique: 13:30 (CET)
- Guinea Ecuatorial - Sudán: 16:00 (CET)
- Argelia - Burkina Faso: 18:30 (CET)
- Costa de Marfil - Camerún: 21:00 (CET)
Jornada 3
Lunes, 29 de diciembre
- Angola - Egipto: 17:00 (CET)
- Zimbabue - Sudáfrica: 17:00 (CET)
- Comoras - Mali: 20:00 (CET)
- Zambia - Marruecos: 20:00 (CET)
Martes, 30 de diciembre
- Tanzania - Túnez: 17:00 (CET)
- Uganda - Nigeria: 17:00 (CET)
- Benín - Senegal: 20:00 (CET)
- Botswana - Congo: 20:00 (CET)
Miércoles, 31 de diciembre
- Guinea Ecuatorial - Argelia: 17:00 (CET)
- Sudán - Burkina Faso: 17:00 (CET)
- Gabón - Costa de Marfil: 20:00 (CET)
- Mozambique - Camerún: 20:00 (CET)
¿Cómo van los grupos de la Copa África 2025?
Grupo A
- Marruecos: 3 puntos
- Mali: 1 puntos
- Zambia: 1 puntos
- Comoras: 0 puntos
Grupo B
- Angola: 0 puntos
- Egipto: 0 puntos
- Sudáfrica: 0 puntos
- Zimbabue: 0 puntos
Grupo C
- Nigeria: 0 puntos
- Tanzania: 0 puntos
- Túnez: 0 puntos
- Uganda: 0 puntos
Grupo D
- Benín: 0 puntos
- Botsuana: 0 puntos
- Congo: 0 puntos
- Senegal: 0 puntos
Grupo E
- Argelia: 0 puntos
- Burkina Faso: 0 puntos
- Guinea Ecuatorial: 0 puntos
- Sudán: 0 puntos
Grupo F
- Camerún: 0 puntos
- Gabón: 0 puntos
- Costa de Marfil: 0 puntos
- Mozambique: 0 puntos
Desde SPORT, te ofrecemos todos los resultados y las clasificaciones de la fase de grupos de la Copa África 2025, con actualizaciones al término de cada partido.
