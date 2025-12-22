Copa África
Dónde ver todos los partidos de la Copa África 2025 por TV, online y en directo desde España
Estas son todos los canales y plataformas disponibles para ver los partidos de la Copa África desde España
La Copa África 2025 abrió el telón este domingo 21 de diciembre y, desde SPORT, te contamos cómo puedes seguir todos los partidos que componen la presente edición del torneo continental por televisión, online y en directo desde España.
El partido entre Marruecos y Comoras, que se disputó en el Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat y se saldó con un 2-0 a favor de los anfitriones, dio el pistoletazo de salida a una competición que se extenderá hasta el próximo domingo 18 de diciembre.
A lo largo de las próximas semanas, las 24 participantes iniciarán su andadura en el torneo con el objetivo de ocupar el trono del continente africano, que desde 2023 pertenece a Costa de Marfil. Los 'elefantes' figuran en la nómina de candidatos junto con las habituales Senegal, Nigeria o Camerún, aunque este año Marruecos parte como gran favorito.
¿Dónde ver todos los partidos de la Copa África por TV y en directo?
En España, todos los partidos de la Copa África 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo continental. Tanto la fase de grupos como las diferentes rondas eliminatorias se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Copa África 2025 a través de nuestras crónicas, las declaraciones de los protagonistas y el mejor resumen de cada jornada de competición.
- Villarreal CF - FC Barcelona, en directo: En vivo todas las novedades del partido de La Liga EA Sports
- El audio del VAR del incomprensible penalti a favor del Madrid contra el Sevilla
- Lío Vinicius: se quita la foto del Madrid y lanza un mensaje tras los pitos del Bernabéu
- ¡Christensen, lesionado de gravedad! El comunicado médico del FC Barcelona
- El Bernabéu sentencia a Vinicius y deja que Xabi Alonso llegue a la Supercopa
- El Barça recupera la mejor versión de Marc Bernal
- Lo que no se vio del Villarreal - Barça: reencuentros emotivos, un retraso de urgencia y el De Jong más capitán
- Marko Dmitrovic: '¿Joan Garcia? Gracias a ese traspaso el Espanyol hizo una muy buena plantilla