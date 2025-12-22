Dónde ver todos los partidos de la Copa África 2025 por TV, online y en directo desde España

La Copa África 2025 abrió el telón este domingo 21 de diciembre y, desde SPORT, te contamos cómo puedes seguir todos los partidos que componen la presente edición del torneo continental por televisión, online y en directo desde España.

El partido entre Marruecos y Comoras, que se disputó en el Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat y se saldó con un 2-0 a favor de los anfitriones, dio el pistoletazo de salida a una competición que se extenderá hasta el próximo domingo 18 de diciembre.

A lo largo de las próximas semanas, las 24 participantes iniciarán su andadura en el torneo con el objetivo de ocupar el trono del continente africano, que desde 2023 pertenece a Costa de Marfil. Los 'elefantes' figuran en la nómina de candidatos junto con las habituales Senegal, Nigeria o Camerún, aunque este año Marruecos parte como gran favorito.

Marruecos, gran favorita a conquistar la presente edición de la Copa África / EFE

¿Dónde ver todos los partidos de la Copa África por TV y en directo?

En España, todos los partidos de la Copa África 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo continental. Tanto la fase de grupos como las diferentes rondas eliminatorias se podrán seguir en directo a través de los diferentes canales de la plataforma.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Copa África 2025 a través de nuestras crónicas, las declaraciones de los protagonistas y el mejor resumen de cada jornada de competición.