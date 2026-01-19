¿Cuánto dinero se lleva Senegal por ganar la Copa África?

Senegal conquistó su segunda Copa África (1-0) en casa del anfitrión, Marruecos, tras una final completamente alocada en la que pasó de todo. Los 'leones', que ya habían sido campeones en 2022, abandonaron el campo en el tiempo añadido para protestar un penalti que Brahim falló con una panenka que tardará mucho en olvidar. Finalmente, el jugador del Villarreal Pape Gueye dio la victoria al equipo en un partido agónico, lleno de tensión y momentos inolvidables.

Más allá del título y la gloria deportiva, había una jugosa recompensa económica sobre la mesa. Ambos equipos tenían asegurados 4 millones de dólares por llegar a la final, pero el conjunto de Sadio Mané se lleva un total de 10 millones por haberse proclamado campeón. Son 3 millones más que en la edición anterior, un aumento del 43% que marca un nuevo récord en la CAF.

En total, la organización repartió 32 millones de dólares en premios, distribuidos de la siguiente manera: los equipos eliminados en la fase de grupos reciben 500.000 dólares; los terceros clasificados, 700.000; los eliminados en octavos, 800.000; Egipto, que terminó cuarta, se lleva 1,3 millones; Nigeria obtiene 2,5 millones; Marruecos, 4 millones; y Senegal, los 10 millones del campeón.

Estos premios reflejan el crecimiento y la creciente popularidad de la Copa África. La CAF ya había anunciado antes de la final que esta edición registró un aumento del 90% en los ingresos comerciales, calificándola como "la historia comercial más exitosa en el fútbol africano", aunque sin ofrecer cifras concretas. Según la confederación, este salto se explica por el aumento de socios comerciales, la expansión en la distribución de derechos audiovisuales y la entrada en nuevos mercados, especialmente en Asia.