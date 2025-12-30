Así está el cuadro de octavos de la Copa África: cruces, selecciones clasificadas y fechas

La Copa África se adentra en los últimos compases de la fase de grupos. Este miércoles 31 de diciembre se conocerá la identidad de todas las selecciones que han superado el primer corte e iniciarán su andadura en la fase final de la competición continental con el objetivo de alzar el trofeo que Costa de Marfil conquistó en la edición anterior.

De las 24 selecciones que conformaron el elenco inicial de la Copa África, sólo 16 seguirán adelante en la competición: las dos mejores de cada grupo y las cuatro mejores terceras. El formato de la competición permite que, una vez confirmada la posición en la que finaliza en sus respectivos grupos, cada país pueda comenzar a dibujar su camino hacia la gran final.

Los octavos de final de la Copa África tendrán su pistoletazo de salida el sábado 3 de enero a las 17:00 horas (CET) con el cruce entre el primero del grupo D y uno de los mejores terceros y se extenderán hasta el próximo martes 6 de enero a las 20:00 horas (CET), momento en el que el primero del grupo F y el segundo del grupo E pondrán el broche a esta ronda eliminatoria.

Victor Osimhen se encuentra jugando la Copa de África con Nigeria. / Getty Images

¿Cómo están los cruces de octavos de final de la Copa África?

03/01. 1D vs 3BEF: 17:00 horas (CET)

03/01. Mali (2A) vs 2C: 20:00 horas (CET)

04/01. Marruecos (1A) vs 3CDE: 17:00 horas (CET)

04/01. Sudáfrica (2B) vs 2F: 20:00 horas (CET)

05/01. Egipto (1B) vs 3ACD: 17:00 horas (CET)

05/01. Nigeria (1C) vs 3ABF: 20:00 horas (CET)

06/01. Argelia (1E) vs 2D: 17:00 horas (CET)

06/01. 1F vs 2E: 20:00 horas (CET)

Desde SPORT, te ofrecemos todos los resultados y el mejor resumen de todos los partidos que componen la presente edición de la Copa África 2025, con actualizaciones al término de cada partido.