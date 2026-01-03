Así está el cuadro de cuartos de la Copa África: cruces, selecciones clasificadas y fechas

La Copa África empieza a avanzar en su fase final. Este sábado 3 de enero, la competición continental ha vuelto a escena con la disputa de los dos primeros partidos de octavos de final, ronda que se extenderá hasta el próximo martes 6 de enero.

De las 24 selecciones que conformaron el elenco inicial de la Copa África, sólo 16 siguen adelante en la competición: las dos mejores de cada grupo y las cuatro mejores terceras. El formato de la competición permite que, una vez confirmada la posición en la que finaliza en sus respectivos grupos, cada país pueda comenzar a dibujar su camino hacia la gran final.

La primera selección en confirmar su presencia en la siguiente ronda ha sido Senegal. Los 'Leones de Teranga' cumplieron los pronósticos al eliminar a Sudán, pero se vieron obligados a remontar el tempranero tanto de Abdallah para sellar su pase a cuartos.

¿Cuáles son los resultados de los octavos de final de la Copa África?

Sábado, 3 de enero Senegal vs Sudán: 3-1

vs Sudán: 3-1 Mali vs Túnez: 20:00 horas (CET) Domingo, 4 de enero Marruecos vs Tanzania: 17:00 horas (CET)

Sudáfrica vs Camerún: 20:00 horas (CET) Lunes, 5 de enero Egipto vs Benín: 17:00 horas (CET)

Nigeria vs Mozambique: 20:00 horas (CET) Martes, 6 de enero Argelia vs RD Congo: 17:00 horas (CET)

Costa de Marfil vs Burkina Faso: 20:00 horas (CET)

¿Cómo están los cruces de cuartos de final de la Copa África?

09/01. Mali o Túnez vs Senegal: 17:00 horas (CET)

09/01. Sudáfrica o Camerún vs Marruecos o Tanzania: 20:00 horas (CET)

10/01. Algeria o RD Congo vs Nigeria o Mozambique: 17:00 horas (CET)

10/01. Egipto o Benín vs Costa de Marfil o Burkina Faso: 20:00 horas (CET)

¿Cuándo son los cuartos de final de la Copa África?

Los cuartos de final de la Copa África tendrán su pistoletazo de salida el viernes 9 de enero a las 17:00 horas (CET) con el cruce entre Senegal y el ganador del Mali-Túnez y se extenderán hasta el próximo sábado 10 de enero a las 20:00 horas (CET), momento en el que los ganadores de las eliminatorias entre Egipto-Benín y Costa de Marfil-Burkina Faso pondrán el broche a la antepenúltima ronda del torneo.

Desde SPORT, te ofrecemos todos los resultados y el mejor resumen de todos los partidos que componen la presente edición de la Copa África 2025, con actualizaciones al término de cada partido.