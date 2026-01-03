Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Copa África

Así está el cuadro de cuartos de la Copa África: cruces, selecciones clasificadas y fechas

Estos son los todos los emparejamientos confirmados de la Copa África en cuartos de final y el camino de las favoritas hacia la final

Senegal, primera selección clasificada para los cuartos de final de la Copa África

Senegal, primera selección clasificada para los cuartos de final de la Copa África / AP

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La Copa África empieza a avanzar en su fase final. Este sábado 3 de enero, la competición continental ha vuelto a escena con la disputa de los dos primeros partidos de octavos de final, ronda que se extenderá hasta el próximo martes 6 de enero.

De las 24 selecciones que conformaron el elenco inicial de la Copa África, sólo 16 siguen adelante en la competición: las dos mejores de cada grupo y las cuatro mejores terceras. El formato de la competición permite que, una vez confirmada la posición en la que finaliza en sus respectivos grupos, cada país pueda comenzar a dibujar su camino hacia la gran final.

La primera selección en confirmar su presencia en la siguiente ronda ha sido Senegal. Los 'Leones de Teranga' cumplieron los pronósticos al eliminar a Sudán, pero se vieron obligados a remontar el tempranero tanto de Abdallah para sellar su pase a cuartos.

¿Cuáles son los resultados de los octavos de final de la Copa África?

Sábado, 3 de enero

  • Senegal vs Sudán: 3-1
  • Mali vs Túnez: 20:00 horas (CET)

Domingo, 4 de enero

  • Marruecos vs Tanzania: 17:00 horas (CET)
  • Sudáfrica vs Camerún: 20:00 horas (CET)

Lunes, 5 de enero

  • Egipto vs Benín: 17:00 horas (CET)
  • Nigeria vs Mozambique: 20:00 horas (CET)

Martes, 6 de enero

  • Argelia vs RD Congo: 17:00 horas (CET)
  • Costa de Marfil vs Burkina Faso: 20:00 horas (CET)

¿Cómo están los cruces de cuartos de final de la Copa África?

  • 09/01. Mali o Túnez vs Senegal: 17:00 horas (CET)
  • 09/01. Sudáfrica o Camerún vs Marruecos o Tanzania: 20:00 horas (CET)
  • 10/01. Algeria o RD Congo vs Nigeria o Mozambique: 17:00 horas (CET)
  • 10/01. Egipto o Benín vs Costa de Marfil o Burkina Faso: 20:00 horas (CET)

¿Cuándo son los cuartos de final de la Copa África?

Los cuartos de final de la Copa África tendrán su pistoletazo de salida el viernes 9 de enero a las 17:00 horas (CET) con el cruce entre Senegal y el ganador del Mali-Túnez y se extenderán hasta el próximo sábado 10 de enero a las 20:00 horas (CET), momento en el que los ganadores de las eliminatorias entre Egipto-Benín y Costa de Marfil-Burkina Faso pondrán el broche a la antepenúltima ronda del torneo.

Desde SPORT, te ofrecemos todos los resultados y el mejor resumen de todos los partidos que componen la presente edición de la Copa África 2025, con actualizaciones al término de cada partido.

