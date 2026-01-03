Copa África
Así está el cuadro de cuartos de la Copa África: cruces, selecciones clasificadas y fechas
Estos son los todos los emparejamientos confirmados de la Copa África en cuartos de final y el camino de las favoritas hacia la final
La Copa África empieza a avanzar en su fase final. Este sábado 3 de enero, la competición continental ha vuelto a escena con la disputa de los dos primeros partidos de octavos de final, ronda que se extenderá hasta el próximo martes 6 de enero.
De las 24 selecciones que conformaron el elenco inicial de la Copa África, sólo 16 siguen adelante en la competición: las dos mejores de cada grupo y las cuatro mejores terceras. El formato de la competición permite que, una vez confirmada la posición en la que finaliza en sus respectivos grupos, cada país pueda comenzar a dibujar su camino hacia la gran final.
La primera selección en confirmar su presencia en la siguiente ronda ha sido Senegal. Los 'Leones de Teranga' cumplieron los pronósticos al eliminar a Sudán, pero se vieron obligados a remontar el tempranero tanto de Abdallah para sellar su pase a cuartos.
¿Cuáles son los resultados de los octavos de final de la Copa África?
Sábado, 3 de enero
- Senegal vs Sudán: 3-1
- Mali vs Túnez: 20:00 horas (CET)
Domingo, 4 de enero
- Marruecos vs Tanzania: 17:00 horas (CET)
- Sudáfrica vs Camerún: 20:00 horas (CET)
Lunes, 5 de enero
- Egipto vs Benín: 17:00 horas (CET)
- Nigeria vs Mozambique: 20:00 horas (CET)
Martes, 6 de enero
- Argelia vs RD Congo: 17:00 horas (CET)
- Costa de Marfil vs Burkina Faso: 20:00 horas (CET)
¿Cómo están los cruces de cuartos de final de la Copa África?
- 09/01. Mali o Túnez vs Senegal: 17:00 horas (CET)
- 09/01. Sudáfrica o Camerún vs Marruecos o Tanzania: 20:00 horas (CET)
- 10/01. Algeria o RD Congo vs Nigeria o Mozambique: 17:00 horas (CET)
- 10/01. Egipto o Benín vs Costa de Marfil o Burkina Faso: 20:00 horas (CET)
¿Cuándo son los cuartos de final de la Copa África?
Los cuartos de final de la Copa África tendrán su pistoletazo de salida el viernes 9 de enero a las 17:00 horas (CET) con el cruce entre Senegal y el ganador del Mali-Túnez y se extenderán hasta el próximo sábado 10 de enero a las 20:00 horas (CET), momento en el que los ganadores de las eliminatorias entre Egipto-Benín y Costa de Marfil-Burkina Faso pondrán el broche a la antepenúltima ronda del torneo.
Desde SPORT, te ofrecemos todos los resultados y el mejor resumen de todos los partidos que componen la presente edición de la Copa África 2025, con actualizaciones al término de cada partido.
