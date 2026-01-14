Bounou gana el billete a la final para Marruecos en la tanda de penaltis

Marruecos necesitó tirar de épica para ganar a Nigeria en la tanda de penaltis, donde Yassine Bounou se volvió a vestir de héroe. Los ‘Leones del Atlas’ no estuvieron precisos sobre el terreno de juego, pero la suerte cayó de su lado para lograr el billete a la final de la Copa África, en la que se medirán a Senegal.

No hacía falta más que mirar las gradas del Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, repletas hasta el último asiento, para darse cuenta de que no era un partido cualquiera. La multitud contenía el aliento ante la posibilidad de que los suyos aseguraran un lugar en la gran final.

Apoyados por sus compatriotas, el combinado marroquí inició el duelo con gran intensidad, superando a los nigerianos en la mayoría de los duelos. El equipo de Walid Regragui apretó desde el inicio, y Brahim estuvo a punto de estrenar el marcador, pero su disparo con la zurda no logró la rosca necesaria para inquietar al portero.

Igualdad máxima

El transcurso de la primera mitad igualó las fuerzas sobre el césped. La intensidad del conjunto marroquí disminuyó, mientras que Nigeria encontraba mayores facilidades para combinar y acercarse a tres cuartos de campo. En ese contexto, Lookman probó fortuna con un disparo desde fuera del área, que Yassine Bounou repelió sin demasiadas complicaciones. Se animaron ambos equipos en los instantes finales del primer periodo, sin embargo, no se movió el electrónico

Tras el paso por los vestuarios, Abde dispuso de una gran ocasión que no logró transformar en gol gracias a una espectacular intervención de Stanley Nwabali bajo los palos. A pesar de la insistencia de los marroquíes, no lograban romper el muro del combinado nigeriano ni encontrar con facilidad buenas ocasiones para adelantarse.

Héroe Bounou

No hubo manera de encontrar el camino al gol por parte de ningún equipo durante el tiempo reglamentario. Ya en la prórroga, Marruecos continuó dominando el encuentro y llegando con más asiduidad a la portería contraria. Pero, pese a la constante insistencia de los ‘Leones del Atlas’, el encuentro tuvo que resolverse en la tanda de penaltis. Ahí apareció Bounou, con dos intervenciones fundamentales que permiten a Marruecos disputar la final de la Copa de África