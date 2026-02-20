Hasta un año de prisión a 19 aficionados extranjeros por disturbios en la Copa África de Marruecos

Un tribunal de Rabat condenó este jueves a 19 aficionados extranjeros, implicados en los disturbios de la final de la Copa Africana de Naciones (CAN) en Marruecos, a hasta un año de prisión y multas de entre 1.200 y 5.000 dirhams (110-460 euros).

El Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó a once aficionados senegaleses a un año de prisión y 5.000 dirhams de multa por violencia, destrucción de instalaciones deportivas e intrusión en el terreno de juego durante el partido, según el portal informativo Hespress.

Asimismo, cuatro hinchas senegaleses recibieron seis meses de cárcel y 2.000 dirhams (185 euros) de multa, y otros cuatro acusados, tres senegaleses y un francés de origen argelino, fueron sentenciados a tres meses de prisión y 1.200 dirhams.

Los procesados fueron detenidos tras el partido que enfrentó el pasado 18 de enero a las selecciones de Marruecos y Senegal en la final de la CAN en el estadio Príncipe Mulay Abdellah de Rabat, que se saldó con victoria senegalesa por 1-0 en la prórroga.

Antes de que el juez dictara sentencia, la Fiscalía estimó en 4,87 millones de dirhams (451.000 euros) los daños en ese estadio durante los disturbios y pidió la condena de 19 aficionados extranjeros por seis cargos, incluidos agresiones a policías.

El pasado 29 de enero, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) impuso duras multas y sanciones a ambas selecciones por las conductas "inapropiadas" y "antideportivas" de jugadores, técnicos y aficionados. Aunque la CAF desestimó la petición de Marruecos de quitarle a Senegal el título de campeón de la CAN, sancionó a su seleccionador, Pape Thiaw, con cinco partidos de suspensión por incitar a sus jugadores a abandonar el campo durante la final.

Asimismo, impuso a la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) multas por un total de 615.000 dólares, mientras que la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) tampoco quedó al margen, pues además de la suspensión temporal de dos de sus estrellas, fue sancionada con multas que ascienden a 315.000 dólares.