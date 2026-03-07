Contratiempo con Neuer: sufre una rotura muscular en el gemelo

El portero del Bayern de Múnich, Manuel Neuer, estará de baja tras confirmarse que sufre una pequeña rotura muscular en el gemelo izquierdo, según informó el club alemán tras las pruebas realizadas este sábado.

"Manuel Neuer sufrió una leve rotura muscular en la pantorrilla izquierda durante la victoria por 4-1 contra el Borussia Mönchengladbach", dice el comuicado médico de la entidad bávara. "Este es el resultado de un examen exhaustivo realizado por el departamento médico del FC Bayern. Por lo tanto, el capitán y el portero del equipo estarán de baja por el momento".

El guardameta se lesionó durante el primer tiempo del partido de Bundesliga disputado el viernes ante el Borussia Mönchengladbach. Aunque había reaparecido recientemente tras otro problema físico, el internacional alemán no pudo continuar y fue sustituido al descanso.

El parte médico del Bayern señala que Neuer “causará baja por el momento”, lo que le impedirá disputar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Atalanta en Bérgamo. Este tipo de dolencias suele requerir alrededor de dos semanas de recuperación, por lo que su presencia en los próximos compromisos del equipo también queda en duda.

Durante su ausencia, la portería del Bayern quedará en manos del joven Jonas Urbig, que ya ocupó su lugar en la segunda parte del encuentro frente al Mönchengladbach y apunta a ser titular en los próximos partidos del conjunto dirigido por Vincent Kompany.