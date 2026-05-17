Contratiempo para Neuer antes del Mundial

Todo parecía indicar que Manuel Neuer volvería de su retiro internacional para ser el portero titular de la selección alemana en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ante la lesión de Ter Stegen, el seleccionador, Julian Nagelsmann, podría volver a llamar al capitán del Bayern y relegar a Oliver Baumann al banquillo. Pero un contratiempo podría cambiar de nuevo los planes.

El cancerbero germano jugó este sábado de titular con el Bayern de Múnich ante el Colonia (5-1) y tuvo que ser sustituido pasada la hora de partido por Jonas Urbig. Tras el encuentro, el club emitió un comunicado médico en el que se informó que Neuer sufre "problemas musculares".

"Manuel Neuer debe reducir su actividad por el momento debido a problemas musculares en la pantorrilla izquierda. Así lo determinó un examen realizado por el departamento médico del FC Bayern. El capitán fue sustituido en el minuto 60 del partido de la Bundesliga en casa contra el 1. FC Köln el sábado, visiblemente afectado", dice el escrito.

Ante esta situación, a apenas un mes para el Mundial, Neuer deberá empezar un proceso de recuperación que le pueda permitir estar en forma y convencer a Nagelsmann de que puede formar parte de la lista.

“Acabo de sentir algo en mi lado izquierdo, y ya había tenido un pequeño problema en la pantorrilla allí. Solo no quería correr más riesgos”, dijo el portero a 'BR24 Sport' tras el partido.

Al Bayern aún le queda un partido esta temporada: la final de la CFB Pokal el próximo sábado 23 ante el Stuttgart en el Allianz Arena. Por ahora, la participación de Neuer en esta partido está en duda.

Manuel Neuer, celebrando el título de la Bundesliga 2025/26 con el Bayern de Múnich / ANNA SZILAGYI / EFE

"El FC Bayern es el campeón de Alemania y tenemos al mejor portero alemán. No hay nada más que decir", dijo Kompany sobre el asunto antes del partido de este fin de semana.

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Nagelsmann anunciará este próximo jueves, la lista definitiva de 26 jugadores en un evento en la sede de la DFB en Fráncfort.