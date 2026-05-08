Continúa el calvario de Davies: peligra el Mundial

Alphonso Davies, carrilero del Bayern de Múnich, hace saltar las alarmas y pone en peligro su participación en el Mundial. El club alemán confirmó este viernes una nueva lesión de Davies producida en las semifinales de Champions League ante el PSG.

En el comunicado, el Bayern afirmó que se trata de "una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo" que dejará varias semanas de baja al canadiense; sin embargo, el club bávaro no precisó la fecha de baja.

Según el periódico 'Bild', los médicos del Bayern podrían haber detectado un desgarro en el isquiotibial izquierdo que le haría perderse el resto de la temporada con los alemanes y quién sabe si el Mundial.

Un tormento que parece no tener fin...

El nuevo incidente se produjo en el duelo ante los de Luis Enrique, en donde Davies disputó 25 minutos y consiguió dar una asistencia a Harry Kane para que fusilara la red rival. Asimismo, el campeón de la Bundesliga cayó ante los parisinos y se quedó en las puertas de la final de Budapest.

Alphonso Davies es sustituido entre lágrimas / Sky Sport

Desde inicios de 2025, el jugador del Bayern acumula varias lesiones que están siendo un calvario para el jugador, sobre todo después de la rotura del ligamento cruzado que lo alejó del verde cerca de 7 meses. En la presente campaña, Davies ha jugado 23 partidos en donde ha repartido 5 asistencias y ha conseguido materializar un gol. El poco rodaje competitivo ha hecho que el canadiense esté lejos de encontrar su mejor versión, pero el Mundial 2026 podría ser su redención.

Davies, 'tic-tac'

La cita mundialista para Canadá empieza el 12 de junio contra Bosnia. A falta de poco más de un mes para el inicio de la Copa del Mundo, con Davies lesionado, crece la preocupación para el seleccionador canadiense Jesse Marsch y la población del norte de América.

Croacia - Canadá | El gol de Alphonso Davies / AFP

La Federación Canadiense de Fútbol emitió otro comunicado apoyando al jugador y deseando una pronta recuperación para ayudar a su selección en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: "Nuestro objetivo es apoyar su recuperación y proporcionarle todos los recursos disponibles, incluyendo atención especializada en tejidos blandos, para que tenga la mejor recuperación posible y vuelva a estar en plena forma antes de la Copa Mundial de la FIFA".

Empieza la cuenta atrás para Davies y para un país que sueña con poder contar con su capitán para la competición más importante del fútbol. Un torneo que además hace especial ilusión a Canadá, que es una de las anfitrionas de este Mundial.