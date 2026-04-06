El contador que agobia a Endrick

El sueño de Endrick de llegar al Mundial 2026 puede tambalearse en la Ligue 1. La joya brasileña, que abandonó el Real Madrid en busca de minutos y protagonismo en enero, vive su peor racha goleadora desde que abandonó el ostracismo en el que estaba atrapado con Xabi Alonso. 8 partidos, 598 minutos y 0 goles. Hace tiempo que el contador está activado y empieza a pesar más que un marcaje al hombre.

El delantero vive del gol. Y Endrick necesita ver portería para sentirse verdaderamente imparable, como mostró en sus primeros días en Francia, donde fue llegar y besar el santo. Marcó en su debut y a los pocos días celebró un hat-trick, pero poco a poco se fue desinflando. Desde su gol al Celta de Vigo en la Europa League, son 4 partidos sin marcar, pero en Ligue 1 ya son ocho encuentros sin celebrar un gol.

Endrick, en el partido de Europa League ante el Celta / @OL

Ocho equipos, ocho oportunidades desperdiciadas: Lille, Nantes, Estrasburgo, Marsella, Paris FC, Le Havre, Mónaco y Angers. Y aunque viene de convencer con Brasil con sus 15 minutos ante Croacia, es plenamente consciente de que la competencia en la delantera es brutal y que Carlo Ancelotti no tiene nada claro a qué hombres llevarse al Mundial.

Todos han aportado, es una señal positiva del equipo. Ahora, vamos a seguir evaluando lo que va a pasar en las ligas europeas y en el campeonato brasileño Carlo Ancelotti — Seleccionador de Brasil

“Los ‘nuevos’ han aportado mucho, han aprovechado la oportunidad y, obviamente, aumenta la duda sobre la lista definitiva. Todos han aportado, es una señal positiva del equipo. Ahora, vamos a seguir evaluando lo que va a pasar en las ligas europeas y en el campeonato brasileño”, declaró el técnico italiano en rueda de prensa tras vencer a Croacia por 3-1.

Muchas opciones

Hay muchos nombres sobre la mesa para el ataque brasileño, aunque por la desgraciada lesión de Rodrygo Goes, habrá una plaza extra en la parcela ofensiva. Raphinha, Vinícius Jr., Matheus Cunha, João Pedro, Estêvão, Gabriel Jesús, Gabriel Martinelli, Savinho, Antony, Igor Jesus, Igor Thiago, el propio Endrick, Igor Paixão, Luiz Henrique, Richarlison, Paulinho, Pepe, Evanílson, Neymar… Son muchos los jugadores que puede citar Ancelotti.

Endrick, quien registra seis goles y cinco asistencias, necesita goles para no perder el tren hacia el Mundial y demostrar que sabe gestionar bien esta pequeña mala racha. Si lo logra, no hay duda de que recibirá la llamada del extécnico del Real Madrid.