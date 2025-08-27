El consejo de Messi a Dembélé que le cambió la vida: "Leo me dijo que fuera serio"

Ousmane Dembélé ha alcanzado su cenit futbolístico en el Paris Saint-Germain, aunque quién sabe si este es su verdadero techo. A sus 28 años, el 'Mosquito' ha exhibido aquello que hacía intuir cuando despuntó en el Rennes y que lo llevó al Camp Nou desde Dortmund.

Dembélé conquista el 'MVP' de la Champions / Agencias

Más maduro, regular y determinante, bajo las órdenes de Luis Enrique y coincidiendo con la marcha de la gran estrella del Parque de los Príncipes, Kylian Mbappé, rumbo al Real Madrid en busca de la Champions League, ha mostrado lo que nunca pudo en el Barça.

Escondido entre altibajos y lesiones, el 'prime' de Dembélé no apareció hasta el inicio de la pasada temporada. Le tocaba dar un paso adelante, y dio cuatro. En unos meses, conseguirá lo que sus máximos valedores hasta entonces, Thomas Tuchel y Xavi Hernández, apuntaban sobre él: el Balón de Oro.

Una temporada bestial

35 goles y 16 asistencias en 53 partidos lo destacan como la gran estrella de un PSG que solo dejó escapar un título en una temporada para la historia: el Mundial de Clubes. Estados Unidos fue el único escenario en el que los de Luis Enrique mordieron el polvo, superado por el talento de Cole Palmer sobre el césped y el ingenio de Enzo Maresca en la banda.

Champions

Sin embargo, el mejor Dembélé llegó para quedarse. Y esta temporada quiere más. En su última etapa como culé, el extremo francés hizo el 'clic' definitivo, que lo ha llevado hasta su versión actual. Realizó pequeños cambios para poder centrarse al cien por cien en ser un futbolista realmente determinante. Leo Messi fue uno de los que le impulsó a mejorar, con un consejo que nunca se le olvidará.

Las palabras de Messi

"Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo", explicó Dembélé en una entrevista concedida a 'Four Four Two'. "Me dio muchos consejos, sabía que lo necesitaba. Para mí, es el más grande. Me inspira. ¡Es único! Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él", finalizó.

Umtiti, Messi, Dembélé, Coutinho, Jordi Alba y Suárez celebran un gol del Barça en la Champions 2018/19 / David Ramírez

Lo cierto es que juntos pudieron haber ganado más títulos con el Barça, pero ese no era el momento de Dembélé. La historia del deporte rey le tenía reservado un capítulo más adelante. Ahora, va a por el siguiente con el PSG.