Ya se conoce la sanción del Bragantino al jugador que cuestionó "a una mujer como árbitra" en Brasil

El Bragantino brasileño anunció este lunes que sancionó con una multa y con la suspensión de un partido al defensor Gustavo Marques luego de que el futbolista hiciera una declaración machista cuestionando el que una mujer fuera la árbitra de un partido de un torneo masculino.

El conjunto de la ciudad de Bragança Paulista informó en un comunicado que le impuso una multa equivalente al 50 % de un salario mensual a su jugador "por sus declaraciones machistas" y que no permitirá su alineación en el partido del próximo miércoles contra Athletico Paranaense por el Campeonato Brasileño de primera división.

La sanción fue motivada por las declaraciones machistas de Marques contra la árbitra Daiane Muniz tras el partido del sábado en que Bragantino cayó ante el São Paulo y que dejó al club por fuera de las semifinales del Campeonato Paulista.

"Primero, quiero hablar del arbitraje. Porque no sirve de nada que juguemos contra São Paulo, Palmeiras o Corinthians y que pongan a una mujer para arbitrar un partido de este tamaño", dijo el zaguero en declaraciones a una televisión tras la derrota por 1-2 en casa ante el São Paulo.

El jugador de 24 años, cedido por el Benfica portugués, también criticó a los organizadores del torneo por designar a una mujer para pitar el duelo. "Creo que la Federación Paulista tiene que fijarse en partidos de este tamaño y no poner a una mujer, con todo respeto a las mujeres del mundo", afirmó.

Pese a que Marques pidió perdón públicamente por su declaración y admitió que hasta su madre y su esposa le habían reprochado la actitud, sus palabras generaron una intensa polémica sobre el ambiente machista en el fútbol brasileño.

El club paulista explicó en su comunicado que el valor de la multa impuesta al futbolista será donado a la organización no gubernamental Rendar, que cuida a mujeres en situación de vulnerabilidad en Bragança Paulista.

Bragantino "mantiene conversaciones con esa organización y con otras de Bragança Paulista para impulsar medidas sociales y educativas, que ya ocurrieron en el último año y que serán intensificadas y propagadas dentro del club y en nuestra sociedad", concluye el comunicado.