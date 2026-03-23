Conmovedor: el emotivo abrazo de María Guardiola junto a su padre tras el pitido final

Fue una gran final. Pep Guardiola sufrió muchísimo pero tras el pitido final, solamente sentía alivio. La temporada no estaba siendo nada fácil para el de Santpedor, más aún tras la eliminación en Champions, que sigue resonando en la cabeza del técnico 'cityzen'. Pero la victoria ante el Arsenal en la final de la Carabao Cup, fue una dosis de alegría para Pep.

Este nuevo título representa un hito para Guardiola, quien se convirtió en el primer entrenador en conquistar cinco veces la Copa de la Liga inglesa (2018, 2019, 2020, 2021 y 2026). Además, refuerza el respaldo institucional y anímico de cara a la parte final de la temporada.

Guardiola, feliz

Cuando terminó el encuentro, Guardiola era un hombre feliz. Celebró junto a el equipo la victoria y se le vio visiblemente emocionado. Era un títutlo importante para él, además contra el rival directo con el que está luchando en la Premier League (el Arsenal es líder de la liga, a nueve puntos de los 'cityzen').

Se apartó del grupo y buscó a su hija entre la multitud para celebrar con su hija, María Guardiola, protagonizando una escena llena de emoción. Las cámaras captaron el instante en el que compartía un abrazo con su hija sobre el césped de Wembley. Tal vez fue un triunfo especial, incluso uno de los últimos que disfrute con el Manchester City.

En su rostro se notaba cierta carga emocional, como si llevara mucho encima, hasta que apareció su hija y lo abrazó con cariño. Ese gesto, simple pero sincero, parecía tener más valor que cualquier trofeo.

Padre de tres hijos

A menudo se olvida que detrás de un entrenador exitoso hay una persona con vida propia. Guardiola, más allá de los títulos, es padre. A pesar de las críticas recibidas en los últimos años, su trayectoria habla por sí sola. Ya ha demostrado todo, y no solo dentro del fútbol. Pep Guardiola y Cristina Serra tienen tres hijos en común: María (la mayor, nacida en 2001, influencer y modelo), Màrius (el mediano, nacido en 2003, empresario) y Valentina (la menor, nacida en 2008).

Fue un momento realmente bonito, de esos que trascienden el deporte y conectan con cualquiera. Una escena que recuerda que el fútbol también está lleno de historias humanas.

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Las imágenes no tardaron en hacerse virales, provocando reacciones muy emotivas entre los aficionados. Muchos destacaron la ternura del momento, señalando lo especial que es ver a una figura tan exigente en su trabajo mostrar su lado más cercano y familiar.