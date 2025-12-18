Conmoción en Ecuador: asesinan a Mario Pineida, futbolista de Barcelona SC, en un ataque armado en Guayaquil

El fútbol está de luto. Mario Pineida, futbolista del Barcelona SC, fue asesinado este miércoles en un ataque armado registrado a plena luz del día en el norte de Guayaquil, la ciudad más poblada y violenta de Ecuador. Su esposa también perdió la vida.

"Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra. Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista", señaló el Barcelona SC en un comunicado.

Indicó, asismismo, que en las próximas horas informarán sobre los actos que realizarán en su memoria: "Solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de intenso dolor", concluyó.

Según relatan los medios locales, Pineida y su esposa recibieron un disparo en los exteriores de un local comercial de la ciudadela Samanes 4, en el norte de Guayaquil. La madre del futbolista también fue herida. Pineida, de 33 años, había recibido amenazas en los días previos y había solicitado seguridad, tal y como había confirmado el presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, horas antes.

Conflicto armado interno

El futbolista nacido en la localidad ecuatoriana de Santo Domingo de Los Tsáchilas comenzó su carrera en el Independiente del Valle y, en 2016, firmó por Barcelona SC, donde se convertiría en uno de los emblemas del club. En 2022 se mudó a Brasil para militar en las filas del Fluminense en calidad de cedido. Prestado también en el CD El Nacional, finalmente regresó al Barcelona SC en diciembre de 2024.

La policía monta guardia junto al cadáver del futbolista asesinado Mario Pineida en una carnicería de Guayaquil / Cesar Munoz / AP

En lo que va del año se registraron al menos cuatro ataques armados contra futbolistas de clubes profesionales de Ecuador, entre ellos el ocurrido el pasado 19 de septiembre cuando fue asesinado en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, el centrocampista Jonathan 'Speedy' González, del club 22 de Julio, que disputa la segunda división en el país.

Ecuador vive desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia que registra el país andino en los últimos años. Una situación que se ha recrudecido en 2025, al contabilizar un promedio de un asesinato por hora.