La Conmebol elimina a Independiente de la Sudamericana: "Perdió el fútbol, ganaron los violentos"

La Conmebol ya tomó una decisión para los lamentables episodios violentos que ocurrieron en el partido de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle y Universidad de Chile el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América que dejó 22 heridos y más de 100 detenidos, en su mayoría chilenos.

El ente del fútbol sudamericano ha decidido eliminar de la competición al conjunto argentino y clasificar al chileno, que se medirá en cuartos de final con Alianza Lima el próximo 18 de septiembre en condición de visitante, mientras que la vuelta será en Santiago el jueves 25, cuando se definirá el avance a semifinales del torneo.

"Perdió el fútbol. Ganaron los violentos", señaló Independiente en un escueto mensaje publicado en sus redes sociales, junto a una imagen de un jersey con el escudo del club manchado con sangre.

El equipo chileno había ganado por 1-0 en la ida en Santiago y empataba 1-1 en la vuelta en Buenos Aires, cuando el encuentro fue cancelado por una riña entre las barras de ambos equipos en las tribunas del estadio.

El veredicto del ente rector del fútbol sudamericano incluye la prohibición para ambos equipos de jugar con público durante los próximos siete partidos como local y otros siete partidos como visitante por competencias internacionales.

En declaraciones durante la última semana, antes de conocerse la decisión de Conmebol, Néstor Grindetti, presidente de Independiente, había denunciado que los fanáticos de la U destruyeron cámaras de seguridad del estadio para evitar ser identificados, iniciaron un foco de incendio, vandalizaron sanitarios, butacas y estructuras de hormigón y las usaron como proyectiles.

En un descargo presentado ante la Conmebol, el club había indicado que los incidentes comenzaron antes del encuentro y consideró que la cancelación del partido se debió exclusivamente a la violencia de la hinchada visitante.

Este jueves, tras conocerse el fallo, el presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, consideró que “se ha hecho justicia” pero lamentó la sanción de Conmebol que le impedirá jugar ante su público.

"Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo al darse por ganador a Universidad de Chile en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana, no podemos estar tranquilos con la sanción de jugar siete partidos sin público como locales", aseguró Clark en un comunicado leído y divulgado en el canal de YouTube del club.

“Darnos como ganadores es lo que correspondía, luego de que el partido no pudo terminar de jugarse por una barbarie donde de milagro no hubo muertos y que se produjo por una mala organización del club anfitrión y las faltas de garantías entregadas por las autoridades locales”, puntualizó el directivo.