El Congo hace realidad el sueño y llevará a Lumumba, el aficionado "estatua", al Mundial

Fueron 52 años los que tuvo que esperar la República Democrática del Congo para volver a una Copa del Mundo, ha pasado tanto que la última vez que lo hizo aún era llamada Zaire. Nadie se quiere perder de la historia que escribirán, pero particularmente, el país se ha encargado de llevar a su aficionado más fiel e icónico.

Su nombre es Michel Nkuka Mboladinga, en el país simplemente lo conocen como Lumumba, aunque para el resto del mundo es conocido como el fan "estatua". Su fama se la ganó durante la AFCON, en la que atendió a los partidos de los Leopardos y se volvió viral por permanecer estático como estatua durante todo el partido.

Pero así como causó sensación, generó sorpresa que no asistiera a México para presenciar los partidos de repesca de su selección en Guadalajara. Fue ahí donde se dio a conocer que no había podido realizar el viaje por contratiempos para obtener la visa mexicana.

De manera similar, ante la suspensión de emisión de visas estadounidenses a ciudadanos del Congo en enero, la Federación Congolesa de Fútbol habría incluido a Lumumba en la lista de integrantes de la delegación congolesa para que pueda recibir la visa y asistir al Mundial, como reportan medios africanos.

Una decisión que llega luego de que el presidente Félix Tshisekedi aprobara una solicitud realizada por los propios jugadores del equipo nacional.

Lumumba, el legado vive

Pero Nkuka Mboladinga es más que otro aficionado en el estadio. Su pose recrea aquella de la estatua de Patrice Lumumba -- he ahí el origen de su apodo --, manteniendo vivo el legado de quien lideró el movimiento de liberación para la independencia de la R.D. del Congo del control colonial de Bélgica en 1960 y asesinado un año más tarde cuando ya fungía como primer ministro.

"(Lumumba) es el que nos dio libertad de expresarnos. Sacrificó su vida por nosotros, para darnos libertad", compartió Nkuka Mboladinga en una entrevista a la vez que agregó que permanece quieto "para darle fuerza al equipo, para darle energía a los jugadores".

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En el Mundial, la República Democrática del Congo enfrentará a Portugal, Colombia y Uzbekistán; jugando todos estos partidos en Estados Unidos. Formar parte de la delegación implica que la Federación cubrirá también los gastos de hospedaje de Michel Nkuka Mboladinga.