Conflicto en el PSG: la renovación de Dembélé, en punto muerto

Ousmane Dembélé es el rey del fútbol actual. El Balón de Oro que le fue entregado en París le consolidó como el mejor jugador del mundo, y sus peticiones van en consecuencia. La gloria conseguida con el Paris Saint-Germain, campeón de todo la pasada temporada apoyado en sus grandes actuaciones, le tiene ahora en posición de pedir. Y, acorde a lo informado por L'Equipe, actuará en consecuencia.

El citado medio destacó que Luis Campos, asesor deportivo del PSG y Moussa Sissoko, agente de Ousmane Dembélé, iniciaron para revisar el contrato del futbolista tras el galardón de 'France Football'. La información apunta, incluso, a que los movimientos comenzaron justo la noche de la gala en el Theatre du Chatelet.

El entorno del delantero considera que su nuevo reconocimiento mundial debe traducirse en una mejora salarial. La pasada campaña Dembélé fue determinante con 35 goles y 16 asistencias en 53 encuentros oficiales, además de haber desempeñado un papel importante en la cohesión del vestuario.

QUIEREN EVITAR DESEQUILIBRIOS

La dirección deportiva del PSG también tiene pendiente la resolución de otros contratos, como los de Bradley Barcola, Willian Pacho o Mahamadou Mayulu, futbolistas jóvenes que han incrementado su protagonismo. Según 'L'Equipe', la postura del club con Dembélé se centrará en conservar el control de los tiempos y evitar que el proceso de negociación sea impuesto por la parte del jugador. Desde el entorno parisino se recuerda que el Balón de Oro del atacante “es fruto de un trabajo colectivo”, por lo que no se contempla un tratamiento diferenciado respecto al resto del plantel.

Dembélé y Luis Enrique posan con el Balón de Oro y el trofeo a mejor entrenador del mundo / YOAN VALAT

En términos económicos, la situación presenta limitaciones. La información indica que Ousmane percibe actualmente poco más de la mitad de los 30 millones de euros netos anuales que cobraban Neymar y Lionel Messi durante su etapa en París.

Aunque el PSG ha saneado sus finanzas tras un ejercicio récord, la reducción de los ingresos televisivos restringe su capacidad de gasto. Además, el club busca cumplir estrictamente con las normas del fair play financiero de la UEFA y evitar sanciones.

Concluye L'Equipe que el PSG podría aceptar que el salario actual de Dembélé no refleja su nuevo estatus deportivo, pero no está dispuesto a comprometer su equilibrio presupuestario. Mientras tanto, el jugador, fortalecido por su consagración internacional, se mantiene firme en su intención de obtener una mejora, por lo que las negociaciones deberán desencallarse pronto.