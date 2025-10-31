Se confirma el escándalo en Turquía: ¡149 árbitros suspendidos por apuestas!

El fútbol turco sigue trabajando en busca de una transparencia puesta en duda desde hace años. Los escándalos en el deporte de Turquía se suceden uno tras otro y el pasado lunes se destapó una trama de apuestas ilegales en la que participó más de un centenar de árbitros y asistentes, que han sido sancionados este viernes por la Federación Turca de Fútbol (TFF).

Tras varias semanas de relativa tranquilidad en el deporte otomano, la 'bomba' explotó el pasado lunes, cuando el presidente de la Federación, Ibrahim Haciosmanoglu, desveló en una rueda de prensa una investigación a gran escala por un posible escándalo de apuestas deportivas que afectaba a la transparencia y credibilidad del fútbol del país.

Árbitros de Primera y Segunda, en entredicho

Según informó el propio Haciosmanoglu, 371 de los 571 colegiados federados en activo en competiciones profesionales poseían cuentas vinculadas a plataformas de apuestas. Pero no solo eso, sino que 152 de ellos apostaban habitualmente en las competiciones de la federación, hasta el punto de que un solo árbitro había realizado 18.227 apuestas. Además, 7 árbitros y 15 asistentes dirigían encuentros de la primera y la segunda división de Turquía.

“Los nombres serán trasladados próximamente a la comisión disciplinaria y se actuará conforme a lo marcado por la normativa”, afirmó el pasado lunes Haciosmanoglu, en una iniciativa apoyada por los principales clubes del país (Fenerbahçe, Galatasaray y Besiktas), que en no pocas ocasiones se han pronunciado sobre decisiones arbitrales dejando en duda su credibilidad e incluso solicitando designaciones de árbitros extranjeros.

Un año de suspensión

Dicho y hecho. Tras una investigación en tiempo récord por parte del consejo de disciplina, ya se conocen las primeras consecuencias. La Federación Turca de Fútbol (TFF) anunció este mismo viernes castigos a 149 árbitros y asistentes, es decir, a todos los investigados salvo a tres, imponiéndoles penas de entre 8 y 12 meses de suspensión. Según informó la prensa del país, la TFF habría tomado la polémica decisión de no repetir los encuentros dirigidos por alguno de los árbitros implicados.

Una vez conocidas las primeras consecuencias, la investigación todavía no ha concluido. Según ha desvelado el diario 'Habertürk', no solo los árbitros están implicados en una trama de apuestas deportivas en la que habrían participado miles de jugadores e incluso directivos de clubes turcos, por ello se investigan las conversaciones telefónicas de todos los colegiados.