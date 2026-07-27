Se confirma el escándalo en Italia: Pirlo no será el seleccionador por sus vínculos con Rusia y Maldini dimitirá

Ya es oficial: Andrea Pirlo no será el nuevo seleccionador de Italia. Pese a que el acuerdo con la leyenda del Milan estaba totalmente cerrado por parte de la Federación Italiana de Fútbol, el escándalo que ha producido su vinculación con una empresa rusa ha hecho saltar todo por los aires.

Y ha sido el propio Pirlo quien anunció la decisión final de la FICG de no contar con él para el cargo. Tras una publicación el domingo por la noche mostrando incredulidad ante todo lo que estaba sucediendo, este mismo lunes por la mañana ha vuelto a publicar otro mensaje en Instagram en el que confirma la decisión: "Esta noche supe que no seré el entrenador de la Selección Nacional de Italia".

Pirlo era el hombre elegido. De hecho, hasta que los políticos del país sacaron a la luz su unión con Rusia, el acuerdo era total. Tras la negativa tanto de Pep Guardiola como de Carlo Ancelotti a coger las riendas de la 'Azzurra', existía unanimidad en la federación sobre la figura del excentrocampista.

Pero en una época desastrosa del Calcio y tras haberse quedado fuera del Mundial por tercera vez consecutiva, Italia vuelve a sumar ahora un nuevo escándalo del que tardará en recuperarse. Porque la decisión final de no contar con Pirlo es única y exclusivamente de Giovanni Malagò, presidente de la FICG.

Dimisiones... con Conte y Mancini esperando

En ese sentido, tanto Paolo Maldini -director técnico de la federación- y Leonardo de Araújo -asesor- dimitirán en las próximas horas al haberse producido una ruptura total de sus relaciones con Malagò, puesto que ambos confiaban ciegamente en Pirlo y era su gran apuesta a pesar de su contrato con una casa de apuestas rusa.

Informan desde Italia que el enfado de ambos directivos es demasiado grande como para no renunciar. Ni siquiera valoraban los exfutbolistas mínimamente la opción de fichar a Antonio Conte o Roberto Mancini como seleccionadores, ambos principales candidatos ahora tras el 'caso Pirlo' y en el supuesto de que Maldini y Leonardo renuncien a su cargo, ya que ninguno validaría la designación.

El comunicado de Pirlo en Instagram

"En los últimos días, he presenciado con gran amargura el debate que se ha generado en torno a mi nombre y la posibilidad de asumir el cargo de seleccionador de Italia. Por respeto a las instituciones, a la Federación y a todos los implicados, he optado por guardar silencio hasta ahora.

Sin embargo, tras enterarme anoche de que ya no soy candidato al puesto de seleccionador, siento que es mi deber aclarar algunos puntos. A lo largo de mi carrera, primero como jugador y ahora como entrenador, siempre he llevado a cabo mis actividades cumpliendo estrictamente con las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado. La colaboración profesional que ha sido objeto de la reciente polémica surgió en el marco de mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de carácter comercial y deportivo.

Atribuirle un significado político a esta colaboración significa atribuirme creencias que nunca he expresado y que no son mías. Quiero agradecer a Maldini y a Leonardo la estima y la confianza que me han demostrado. Conozco su experiencia, su seriedad y el amor que siempre han dedicado al fútbol italiano. Lamento que una decisión deportiva se haya convertido rápidamente en un debate público que acabó atribuyéndome significados e intenciones que no me pertenecen. Mi amor por Italia no depende de una posición. Forma parte de mi historia, de mi identidad, y seguirá acompañándome siempre".