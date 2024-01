La confesión de Guardiola: "Tenía un poco de miedo..."

Pep Guardiola ha explicado en la previa del partido del Manchester City ante el Newcastle cuáles fueron sus temores al inicio de la presente temporada. El técnico también ha actualizado la situación física de los jugadores lesionados como Haaland, Stones o Grealish, así como el recién recuperado Kevin De Bruyne.

"Tenía un poco de miedo de estar lejos porque sabía cómo estaba jugando el Liverpool de increíble", ha explicado el exentrenador del Barça. "Es su mejor momento en muchos años, sé que será difícil (pelear por el título). Incluso los puntos perdidos por el Arsenal, vi lo bien que jugaron contra el West Ham y contra el propio Liverpool".

Pep se ha mostrado "muy, muy contento" con la situación actual del equipo. "No tenía miedo, pero no sabía qué pasaría después de ganar el triplete. Necesitábamos quitarnos la resaca por ganarlo e inmediatamente estábamos en Japón, la Community Shield y no tuvimos tiempo mentalmente de recuperarnos. Ni siquiera yo, estaba cansado cuando empezamos", ha confesado el técnico citizen.

De Bruyne, listo. Haaland, out

Respecto al estado físico de sus jugadores, Guardiola ha dicho que espera que Grealish se recupere del virus que ha sufrido esta semana, pero que "tanto Stones como Haaland están fuera". Por lo tanto, el City todavía tendrá que esperar unas semanas más al regreso del goleador noruego.

El que ya está en plena forma es Kevin de Bruyne. "En lo que vi ayer se le ve realmente bien y dinámico, los minutos que jugó fueron realmente buenos. Es normal cuando vienes de cinco meses de lesión tener altibajos en los entrenamientos. Él está mejorando", ha dicho Pep en rueda de prensa.