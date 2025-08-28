La confesión que explica el cambio de Dembélé

Ousmane Dembélé sabe que está ante la oportunidad de su vida. Que es, junto a Lamine Yamal,máximo favorito al Balón de Oro. No en vano firmó la mejor temporada de su carrera y fue el principal artífice del éxito de un París Saint-Germain que no solo conquistó la primera 'Orejona' de su historia, sino que humilló al Inter de Milán en la gran final.

Fiel a su esencia, pero sin ocultar su felicidad y ambición, se sentó con 'Le Monde' para, sobre todo, valorar dicho galardón, que será entregado en una gala que se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Plenamente consciente de que debe atender a los medios para convencer a los 100 periodistas votantes, cumplió con su cometido. Pero sin presumir de la nominación. Tal es su discreción, que en ningún momento manifestó su deseo de ser el ganador de dicha distinción: "Es algo difícil de decir".

Reacio a alardear de sus actuaciones individuales, prefirió alabar el incansable trabajo de un Luis Enrique que construyó a un verdadero equipo. Eso no quita, claro está, que no sueñe con el Balón de Oro, el "Santo Grial" para el 'mosquito', que lo considera "un trofeo excepcional para un futbolista".

Dembélé, MVP de la final de la Supercopa de Europa / UEFA

Cambio de chip

Un tipo que tiene la cabeza muy bien amueblada y que prioriza usar el "nosotros" al "yo". Un modus operandi que choca, acostumbrados a vivir en un mundo lleno de egos. "Hacer una temporada así, ganando todos esos títulos, es realmente excepcional", asegura el '10', que podría conquistar el Balón de Oro en su primera selección entre los 30 finalistas. Marcó 35 tantos y dio 16 asistencias entre todas las competiciones. Unas cifras que distan de los 14 goles que registró en la 2018/19 con el Barça.

Lastrado continuamente por las lesiones y comúnmente criticado por su irregularidad sobre el césped, el bueno de Ousmane, que a sus 27 años se encuentra en la flor de la vida, está en un estado físico óptimo. E imparable en los terrenos de juego. Demostrando esa gran autoestima y confianza en aquella exhibición parisina en la final de la Champions League, "su mejor recuerdo". "Como todos los demás", añade.

La ambición de cara a este curso es máxima: "Queremos convertirnos en campeones. Y los campeones ganan grandes trofeos como la Champions League dos o tres veces en su carrera. Los éxitos de la temporada pasada ya forman parte de la historia, pero hay que olvidarlos si queremos volver a vivir una temporada extraordinaria".

Ocho años de su fichaje por el Barça

Precisamente, este jueves se cumplen ocho años del fichaje de Ousmane Dembélé por el FC Barcelona. Fue el tercer traspaso más caro de la historia, costando ni más ni menos que 148 millones de euros. Disputó 185 encuentros con la elástica azulgrana, llegando a anotar 40 dianas. Y conquistó seis títulos.

Pero la estadística que destaca por encima del resto es la siguiente: 15 lesiones, 141 partidos sin jugar por lesión (y 784 días en la enfermería). El PSG se hizo con sus servicios en verano de 2023 a cambio de 50 millones de euros. Un movimiento que saldría a la perfección y beneficiaría a todas las partes.