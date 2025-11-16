La conexión Rashford-Kane es una realidad

Ni Albania ni Inglaterra se jugaban nada. Los balcánicos tienen la repesca en el bolsillo y los Three Lions están clasificados para el Mundial desde el anterior parón. Por ello, Thomas Tuchel se dio el lujo de armar un once que combinaba titulares como Rice, Bellingham o Kane con los menos habituales, como son los Henderson, Quansah o Bowen. Tras un primer tiempo sin goles, Kane, con un doblete, - asistido por Rashford en el segundo -se echó su selección a la espalda para liderar el triunfo en Tirana y finiquitar una fase de clasificación impecable (0-2).

Insaciable

A los Three Lions se les mojó la pólvora en Tirana... hasta que apareció el de siempre: Harry Kane. El choque arrancó según el guion esperado, con los ingleses llevando la batuta del juego, pero faltos de ideas en tres cuartos de cancha. Bellingham no estuvo precisamente inspirado y Bowen o Rice fueron los que más amenazaron a Strakosha en la primera mitad.

TIRANA (Albania), 16/11/2025.- Harry Kane of England celebrates after scoring his second goal during the FIFA World Cup 26 UEFA qualifier between Albania and England in Tirana, Albania, 16 November 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI / GEORGI LICOVSKI / EFE

Tuchel no dio descanso a su 'killer' y no le pudo salir mejor la jugada. Botó un córner Saka - que había relevado a Eze - desde la esquina derecha e, Ismajli, que en lugar de despejar el balón lo peinó, le dejó el gol en bandeja al delantero del Bayern de Múnich, que olió sangre y se anticipó a Strakosha para adelantar a su selección.

'Rashy', decisivo

Abrió el camino el bueno de Harry, que se apuntó el doblete poco después. Asistido, esta vez, por un Marcus Rashford que hacía escasos minutos que había saltado al césped del Arena Kombëtare. Necesitó poco el extremo azulgrana para dejar su sello en el partido, pues había sido reservado por su seleccionador y no entró hasta el minuto 75 para sustituir a un Bowen muy activo.

Recibió el balón en el perfil izquierdo, levantó la cabeza y, con ese guante que tiene en su bota derecha, le puso un caramelo al '9', que definió a las mil maravillas para batir a Strakosha. La peor parte del choque se la llevo Broja, que en un recorte pisó mal y tuvo que ser retirado en camilla.