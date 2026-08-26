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FÚTBOL INTERNACIONAL

Cónclave de la UEFA para levantar su boicot a la FIFA

El organismo europeo mantendrá una reunión este jueves para confirmar que abandona su veto a las competiciones de la FIFA

Infantino, en el ojo del huracán

Infantino, en el ojo del huracán / Andre Borges / EFE

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Javier Giraldo

Javier Giraldo

Mónaco (Enviado Especial)

Aprovechando el arranque del curso europeo en Mónaco, con el sorteo de la fase Liga de las competiciones europeas, la UEFA mantendrá este jueves una reunión en el Principado para decidir que levanta el veto a las competiciones impulsadas por la FIFA.

El veto nació a raíz de la intención de Gianni Infantino, presidente de FIFA, de privatizar la organización del Mundial, una declaración de intenciones que generó una enorme polvareda en el mundo del fútbol.

También en el seno de UEFA, que respondió argumentando que si la decisión de Infantino seguía adelante, boicotearía todas sus competiciones.

La guerra, sin embargo, parece haber alcanzado una tregua: este jueves, horas antes del sorteo de la Champions, la UEFA mantendrá en Mónaco una importante reunión.

35 federaciones citadas

Están citadas 35 federaciones nacionales -entre ellas la Federación Española, cuyo presidente, Rafael Louzán, ya está en Mónaco- así como varios miembros del comité ejecutivo de UEFA.

El objetivo es analizar la nueva postura de Infantino: el presidente de FIFA dio un paso atrás, pero la UEFA quiere garantías de que ese paso atrás es definitivo.

De hecho, en UEFA quieren asegurarse de que la idea de Infantino quede absolutamente enterrada: es una de las condiciones para abandonar el veto.

El malestar se produjo a raíz del proyecto de FIFA Forward Enterprises (FFE), que contemplaba la posibilidad de dar entrada a capital privado en activos vinculados a las competiciones de la FIFA.

29/06/2024 29 June 2024, Berlin: UEFA President Aleksander Ceferin (l) and FIFA President Gianni Infantino in the stands ahead of the UEFA Euro 2024 round of 16 soccer match between Switzerland and Italy at Olympiastadion Berlin. Photo: Robert Michael/dpa DEPORTES Robert Michael/dpa

Ceferin, junto a Infantino / Robert Michael/dpa / Europa Press

La presión de las federaciones europeas obligó a Infantino a dar marcha atrás. El presidente de la FIFA comunicó posteriormente que la propuesta quedaba “fuera de la agenda” y llegó incluso a disculparse por los “errores” cometidos.

La intención de la UEFA es firmar una especie de tregua: al menos, no alimentar más el conflicto con la FIFA y proteger las competiciones que están ya a punto de disputarse, y a los equipos que se han ganado el derecho a jugar dichas competiciones.

Mundial sub-20 femenino, próxima cita

La cuestión no es menor: el próximo 5 de septiembre arranca ya una de esas competiciones FIFA que la UEFA amenazó con vetar, el Mundial sub-20 femenino, en Polonia.

Si todo sale como se prevé, el torneo se disputará con normalidad, con la presencia de seis selecciones del ámbito UEFA: Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, España ademas de Polonia, país organizador.

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Lejos de la reconciliación

La decisión que -según todas las previsiones- la UEFA tomará este jueves no supone ni mucho menos una reconciliación con Infantino, sin una tregua temporal en un asunto que amenazaba con convertirse en un problema de escala mundial.

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