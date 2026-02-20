Comunicado oficial del PSG sobre la lesión de Dembélé

Ousmane Dembélé volvió a caer lesionado. El Balón de Oro encendió las alarmas en París al tener que abandonar el terreno de juego durante la disputa del Mónaco-PSG, partido correspondiente a la ida del playoff de la Champions League, dejando su sitio a un Desiré Doué que cambió el partido y dio la vuelta al doblete de Balogun.

No está siendo un curso sencillo para el francés. Apenas está teniendo continuidad debido a los constantes problemas físicos que está sufriendo en su temporada de coronación y, para colmo, tuvo un pequeño rifirrafe con su técnico, Luis Enrique, tras la dura derrota ante el Stade Rennais.

El Paris Saint-Germain recibe la visita este sábado del FC Metz (21:05h) y no debe fallar si no desea descolgarse de un liderato que posee el Lens, revelación del campeonato. Luis Enrique atendió a los medios y el club aprovechó para actualizar una enfermería a la que se unió Dembélé tras su lesión en el Louis II.

Doué, entrando por Dembélé ante el Mónaco / EFE

El técnico asturiano confirmó que "fue un golpe" y dejó claro que "conocemos perfectamente a nuestros jugadores, tenemos la mentalidad de no correr riesgos con ninguno de ellos". "Gestionamos a cada jugador de la mejor manera posible, pero las lesiones forman parte del fútbol a este alto nivel", añadió. Nuevo revés para un futbolista al que las lesiones no dan respiro alguno.

El comunicado íntegro del PSG

"Tras sufrir molestias en el gemelo izquierdo durante el partido contra el Mónaco, Ousmane Dembélé realizará trabajo en interior durante los próximos días.

⁠Fabian Ruiz ha retomado los entrenamientos individuales.

⁠Senny Mayulu continúa su tratamiento.

Quentin Ndjantou ha comenzado su protocolo de tratamiento"