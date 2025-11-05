Comunicado oficial del PSG sobre Dembélé, Achraf, Nuno Mendes y Doué

No están en París para tirar cohetes. El París Saint-Germain no solo cayó anoche en el Parque de los Príncipes ante un enorme Bayern de Múnich, sino que tuvo que lamentar las lesiones de Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi, que se retiró entre lágrimas del terreno de juego tras sufrir una salvaje entrada de Luis Díaz.

Cuádruple comunicado médico del PSG

"El informe médico del miércoles 5 de noviembre se refiere a Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes y Désiré Doué.

Achraf Hakimi sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que le impedirá estar disponible durante varias semanas. Ousmane Dembélé ha sufrido una lesión en la pantorrilla. Permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas. Nuno Mendes sufre un esguince en la rodilla izquierda. Permanecerá bajo atención médica durante las próximas semanas. Désiré Doué continúa su labor de rehabilitación. Se proporcionará una nueva actualización después del parón internacional".

El momento de la salvaje entrada de Luis Díaz a Achraf / EFE

Respiran con Achraf

En París estaban en vilo por el lateral marroquí, aunque las primeras exploraciones descartaron que sufriese una lesión grave. Fue víctima de una durísima entrada de un Luis Díaz que vio la roja tras la revisión del VAR, pero estará alrededor de seis y ocho semanas de baja. Por lo tanto, no volverá a estar disponible para Luis Enrique hasta 2026, llegando a tener posibilidades de disputar la segunda fase de la Copa África con Marruecos.

Nuevo frenazo a Dembélé

El Balón de Oro también encendió las alarmas ante el cuadro bávaro y sufre un nuevo contratiempo físico que le impedirá estar el domingo contra el Lyon y, por ende, ser citado por Didier Deschamps para el parón internacional de noviembre. Asimismo, Nuno Mendes sufre un esguince en la rodilla izquierda y su tiempo de baja es toda una incógnita.

PSG's head coach Luis Enrique reacts after the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich in Paris, France, Tuesday, Nov. 4, 2025. (AP Photo/Thibault Camus) / Thibault Camus / AP

Sea como fuere, Luis Enrique se las tendrá que apañar sin sus dos laterales titulares en el importantísimo choque ante el Lyon. Veremos qué se inventa el técnico asturiano.