Comunicado oficial de Luis Súarez sobre su escupitajo a un miembro del 'staff' de Seattle Sounders

La final de la Leagues Cup entre Seattle Sounders e Inter Miami quedó empañada por lo sucedido sobre el césped tras el pitido final. El equipo dirigido por Javier Mascherano cayó por un contundente 3-0, gracias a los goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock en el estadio Lumen Field de Seattle, y con el ambiente caldeado y el partido finalizado, se desató una triste tangana.

Entre el intercambio de empujones entre jugadores de ambos conjuntos, las cámaras captaron a Luis Suárez escupiendo, aparentemente, a un miembro del equipo rival. Rápidamente, usuarios de todo el mundo se pronunciaron sobre lo sucedido en las redes sociales, mientras que su entrenador aseguraba en la rueda de prensa posterior que "a nadie nos gusta que, al final del partido, haya este tipo de acciones".

Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀



🎥: @MLS pic.twitter.com/gCMLdbwDlC — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

Días después, el ariete uruguayo decidió pedir disculpas y entonar el mea culpa por su comportamiento. Lo hizo mediante una carta pública publicada en su cuenta personal de Instagram. "Lo primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup. Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido", comienza el mensaje del ex del Barça.

"Me equivoqué y lo lamento sinceramente. No es la imagen que quiero dar, ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así", añadió, visiblemente arrepentido.

El comunicado íntegro de Luis Suárez

"Lo primero, quiero felicitar a Seattle Sounders por el triunfo en la Leagues Cup. Pero, sobre todo, quiero pedir disculpas por mi comportamiento al finalizar el partido. Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente.

No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así. Me siento mal por lo ocurrido y no quería dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice".