Comunicado oficial del Inter Miami por la sanción a Luis Suárez

Tras conocer la sanción de un partido a Luis Suárez por una acción en segundo partido de la primera ronda del 'play-off' por el título de la MLS contra el Nashville, el Inter Miami ha comunicado que "acepta y respeta la decisión tomada por el Comité Disciplinario de la MLS".

El delantero uruguayo pateó en una acción sin balón al defensor Andy Najar, una jugada que no fue castigada durante el transcurso del partido. Sin embargo, finalmente fue sancionado a posteriori con un partido de suspensión y una multa de una cantidad no revelada.

En ese sentido, Inter Miami ha querido expresar su preocupación por "por el precedente que sienta al volver a arbitrar una jugada que ya había sido juzgada por los árbitros y el VAR". Además, el club de Florida confía "en que se aplicará el mismo criterio en el futuro a todas las situaciones que se presenten en el terreno de juego, en cualquier partido y con cualquier equipo involucrado".

De esta manera, Luis Suárez se perderá el tercer y decisivo partido de la primera ronda de 'play-off' contra el Nashville. Tras ganar el primer partido y verse superados por la mínima en el segundo duelo, la serie se traslada este sábado al Chase Stadium. Y el Inter Miami tendrá que hacer frente a este exigente encuentro sin si habitual 'killer'...