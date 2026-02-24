Achraf Hakimi será juzgado por violación

Achraf Hakimi (Madrid, 1998) será juzgado por un delito de violación, según confirmó su abogada a 'AFP'. El tribunal de Hauts-de-Seine siguió las recomendaciones de la fiscalía de Nanterre, que había solicitado un juicio por violación contra el jugador a principios de julio de 2025, y este martes formalizó enviar a juicio al futbolista marroquí.

En marzo de 2023, el jugador del PSG fue acusado formalmente de violación y posteriormente puesto bajo supervisión judicial con una orden de alejamiento que le prohibía contactar con la víctima. Los hechos ocurrieron presuntamente en su domicilio en el departamento de Hauts-de-Seine en febrero de 2023 y por los que una joven presentó una denuncia en la comisaría. Manifestó que Hakimi realizó tocamientos no consentidos y después consumó el delito sexual.

La decisión se produce 24 horas antes del partido de vuelta de la eliminatoria de la Champions League del PSG contra el Mónaco en el Parque de los Príncipes (21:00 horas). “Se ha ordenado un juicio basado en una acusación basada únicamente en la palabra de una mujer que obstruyó todas las investigaciones, se negó a someterse a todos los exámenes médicos y pruebas de ADN, se negó a permitir el análisis de su teléfono móvil y se negó a nombrar a un testigo clave”, declaró Fanny Colin, abogada de Achraf Hakimi, a 'AFP'

“Una mujer cuyas dos evaluaciones psicológicas sucesivas revelaron falta de claridad sobre los hechos que dice denunciar y, además, la ausencia de síntomas postraumáticos. Todo esto mientras intentaba ocultar a las autoridades judiciales varios mensajes intercambiados con una de sus amigas, mensajes en los que planeaban robar al Sr. Hakimi", concluyó.

El lateral marroquí defendió su inocencia mediante un comunicado en su cuenta de 'X': "Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque yo la niegue y todo demuestre que es falsa. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente".

Meses atrás, en una entrevista con 'Cliqué', negó los hechos y aseguró que este procedimiento judicial había ensuciado su dignidad.