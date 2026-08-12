Comunicado de Leo Messi tras el fallecimiento de su padre Jorge

Leo Messi publicó un mensaje en su perfil de 'Instagram' tras el fallecimiento de su padre y mentor, Jorge Messi. El astro argentino compartió una fotografía junto a su progenitor y le dedicó unas sentidas palabras de despedida.

La figura de Jorge Messi estuvo estrechamente ligada al desarrollo de la carrera de su hijo desde que era un niño. Le acompañó personalmente durante los primeros meses de su aventura en el Barcelona mientras el resto de su familia permanecía en Rosario. A partir de ahí, se convirtió en uno de los principales apoyos del rosarino, desempeñando también un papel fundamental en la gestión de su carrera profesional.

Su estado de salud había generado preocupación durante la disputa del Mundial y Leo llegó a reconocer que estaba atravesando días difíciles por motivos familiares. Jorge falleció a los 68 años de edad en el Sanatorio Centro de Rosario. Leo Messi y su familia despidieron el domingo por la mañana a Jorge en el cementerio privado El Prado, ubicado en las afueras de la ciudad argentina de Rosario, en una ceremonia íntima rodeada de un operativo de seguridad.

Leo aprovechó para "agradecer de corazón todo el cariño, respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá".

La carta de Leo Messi a su padre Jorge

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que jugue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenía que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa".

La respuesta de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, rival futbolístico de Leo Messi durante muchos años, ha reaccionado a la publicación en redes sociales comentando un sentido mensaje.

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"Fuerte abrazo para ti y tus seres queridos en este momento difícil, Leo. Mucha fuerza", escribió Cr7.